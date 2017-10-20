Путин назвал неуважением срыв флагов России с дипучреждений в США

В Сочи накануне завершилось заседание дискуссионного клуба «Валдай». Ежегодно международная дискуссионная площадка собирает деловую и политическую элиту со всего света для обсуждения актуальных вопросов.
В этом году форум посвятили обсуждению вопроса, возможно ли вынести из конфликтов какие-то позитивные уроки для всего миропорядка. На итоговой сессии форума выступил Владимир Путин. Исходя из тематики, свою речь президент начал с ситуации в Испании, и с попытки Каталонии отделиться. Президент России отметил двойные стандарты, применяемые в отношении Косова и Крыма.
Также российский президент говорил и о непростых отношениях Москвы и Вашингтона. Речь зашла и о ситуации с российской дипломатической собственностью в США.
Владимир Путин, президент РФ: «У нас в советские времена было больше противоречий и разногласий, но знаете, чего было больше? Уважения было больше. Я с трудом могу себе представлять, чтобы во времена Советского Союза с советских дипломатических учреждений срывали бы советские флаги. А вы это сделали. И не только в этом проявляется неуважение, не только в таких показательных акциях, но и в содержательных некоторых вещах».
Из зала Владимиру Путину напомнили, что в отношениях США и России было много позитивных моментов. Вот только Москва в последнее время якобы «лишь критикует Вашингтон». Со своей стороны президент прояснил ситуацию.
Владимир Путин: «В США, вы это не можете не знать, развернута беспрецедентная антироссийская кампания. Начатая уходящей администрацией господина Обамы, но и сейчас она не закончилась. Почему вас удивляет мое критическое отношение к деятельности американской администрации прежних времен и сегодняшней? Я не понимаю. Это же в США развернута ничем не спровоцированная антироссийская кампания. Кто-то проиграл выборы господину Трампу. Всю вину возложили на Россию и развернули просто оголтелую антироссийскую истерию. По-другому назвать не могу».
В ходе дискуссии речь также зашла о грядущих президентских выборах и возможном выдвижении Владимира Путина. Президент ответил анекдотом.
Российский лидер также затронул тему отношений России и Украины, заявив, что восстановление двусторонних связей необходимо обеим странам. Говоря о проблеме КНДР, Путин подчеркнул, что ситуация в высшей степени опасная, надо договариваться «и перестать ругаться». Обсуждалось и урегулирование в Сирии. Российский президент отметил: если террористы в арабской республике будут уничтожены, это не значит, что угроза для мира миновала.
Также российский президент говорил и о непростых отношениях Москвы и Вашингтона. Речь зашла и о ситуации с российской дипломатической собственностью в США.
Владимир Путин, президент РФ: «У нас в советские времена было больше противоречий и разногласий, но знаете, чего было больше? Уважения было больше. Я с трудом могу себе представлять, чтобы во времена Советского Союза с советских дипломатических учреждений срывали бы советские флаги. А вы это сделали. И не только в этом проявляется неуважение, не только в таких показательных акциях, но и в содержательных некоторых вещах».
Из зала Владимиру Путину напомнили, что в отношениях США и России было много позитивных моментов. Вот только Москва в последнее время якобы «лишь критикует Вашингтон». Со своей стороны президент прояснил ситуацию.
Владимир Путин: «В США, вы это не можете не знать, развернута беспрецедентная антироссийская кампания. Начатая уходящей администрацией господина Обамы, но и сейчас она не закончилась. Почему вас удивляет мое критическое отношение к деятельности американской администрации прежних времен и сегодняшней? Я не понимаю. Это же в США развернута ничем не спровоцированная антироссийская кампания. Кто-то проиграл выборы господину Трампу. Всю вину возложили на Россию и развернули просто оголтелую антироссийскую истерию. По-другому назвать не могу».
В ходе дискуссии речь также зашла о грядущих президентских выборах и возможном выдвижении Владимира Путина. Президент ответил анекдотом.
Российский лидер также затронул тему отношений России и Украины, заявив, что восстановление двусторонних связей необходимо обеим странам. Говоря о проблеме КНДР, Путин подчеркнул, что ситуация в высшей степени опасная, надо договариваться «и перестать ругаться». Обсуждалось и урегулирование в Сирии. Российский президент отметил: если террористы в арабской республике будут уничтожены, это не значит, что угроза для мира миновала.
Комментарии