Путин: террористов в Сирии мы в ближайшее время добьем

Президент России Владимир Путин заявил, что терроризм в Сирии в скором времени будет побежден.
При этом российский лидер подчеркнул, что победа над терроризмом в Сирии не будет означать устранения террористической угрозы во всем мире.
Владимир Путин: «Какие перспективы? Есть все основания полагать, скажу осторожно, что террористов в Сирии мы в ближайшее время добьем. Но это не повод для того, чтобы радоваться и сказать, что с этим покончено».
Путин отметил, что даже если все очаги сопротивления террористов в Сирии будут уничтожены, это «совсем не значит, что угроза миновала и для самой Сирии, и для региона, и для мира в целом». «Наоборот, нужно быть всегда начеку», — подчеркнул президент России.
Вместе с тем, обсуждая ситуацию в Сирии, российский лидер отметил, что переговоры в Астане в целом идут позитивно, их самым значимым результатом стало создание создание зон деэскалации конфликта.
Напомним, в Астане прошло уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам шестого раунда было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
Владимир Путин: «Какие перспективы? Есть все основания полагать, скажу осторожно, что террористов в Сирии мы в ближайшее время добьем. Но это не повод для того, чтобы радоваться и сказать, что с этим покончено».
Путин отметил, что даже если все очаги сопротивления террористов в Сирии будут уничтожены, это «совсем не значит, что угроза миновала и для самой Сирии, и для региона, и для мира в целом». «Наоборот, нужно быть всегда начеку», — подчеркнул президент России.
Вместе с тем, обсуждая ситуацию в Сирии, российский лидер отметил, что переговоры в Астане в целом идут позитивно, их самым значимым результатом стало создание создание зон деэскалации конфликта.
Напомним, в Астане прошло уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам шестого раунда было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
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