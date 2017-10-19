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    Путин: террористов в Сирии мы в ближайшее время добьем

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    • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев
    Путин: террористов в Сирии мы в ближайшее время добьем

    Путин: террористов в Сирии мы в ближайшее время добьем

    Путин: террористов в Сирии мы в ближайшее время добьем
  • Фото: РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Президент России Владимир Путин заявил, что терроризм в Сирии в скором времени будет побежден.

    При этом российский лидер подчеркнул, что победа над терроризмом в Сирии не будет означать устранения террористической угрозы во всем мире.

    Владимир Путин: «Какие перспективы? Есть все основания полагать, скажу осторожно, что террористов в Сирии мы в ближайшее время добьем. Но это не повод для того, чтобы радоваться и сказать, что с этим покончено».

    Путин отметил, что даже если все очаги сопротивления террористов в Сирии будут уничтожены, это «совсем не значит, что угроза миновала и для самой Сирии, и для региона, и для мира в целом». «Наоборот, нужно быть всегда начеку», — подчеркнул президент России.

    Вместе с тем, обсуждая ситуацию в Сирии, российский лидер отметил, что переговоры в Астане в целом идут позитивно, их самым значимым результатом стало создание создание зон деэскалации конфликта.

    Напомним, в Астане прошло уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам шестого раунда было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

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