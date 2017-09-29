Путин: созданы условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии

Ситуация в Сирии стала одной из тем состоявшихся в Анкаре переговоров президентов России и Турции.
По итогам встречи лидеры подтвердили готовность создать в САР 4 зоны деэскалации, в том числе в крупнейшей провинции Идлиб. Договоренность об этом была достигнута в середине сентября в Астане.
Владимир Путин напомнил, что идея впервые возникла на его встрече с Эрдоганом в Сочи, после чего была проделана сложная работа, ее результаты говорят сами за себя.
Владимир Путин, президент РФ: «Фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии, окончательного уничтожения террористов и возвращения сирийцев к мирной жизни, к своим родным очагам. Это абсолютно принципиальная вещь, которая важна не только для сирийского народа, не только для региона, но и для всего мира. Мы создаем условия для возврата беженцев, возврата их домой, что принципиально важно для активизации процесса поиска долгосрочного политического урегулирования в Женеве».
Лидеры обсудили также двусторонние отношения. По словам Владимира Путина, рост товарооборота двух стран превысил 30%, а поток российских туристов в Турцию увеличился в 11 раз.
Владимир Путин напомнил, что идея впервые возникла на его встрече с Эрдоганом в Сочи, после чего была проделана сложная работа, ее результаты говорят сами за себя.
Владимир Путин, президент РФ: «Фактически созданы необходимые условия для прекращения братоубийственной войны в Сирии, окончательного уничтожения террористов и возвращения сирийцев к мирной жизни, к своим родным очагам. Это абсолютно принципиальная вещь, которая важна не только для сирийского народа, не только для региона, но и для всего мира. Мы создаем условия для возврата беженцев, возврата их домой, что принципиально важно для активизации процесса поиска долгосрочного политического урегулирования в Женеве».
Лидеры обсудили также двусторонние отношения. По словам Владимира Путина, рост товарооборота двух стран превысил 30%, а поток российских туристов в Турцию увеличился в 11 раз.
Комментарии