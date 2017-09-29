Путин и Эрдоган обсудили в Анкаре ситуацию в Сирии

В Анкаре состоялась совместная
пресс-конференция Владимира Путин и президента Турции Реджепа Эрдогана. До этого лидеры двух стран говорили с глазу на глаз без малого два часа.
Конечно, все обратили внимание на то, как часто в последнее время общаются российский и турецкий лидеры — будто наверстывая упущенное за период почти полного разрыва после «удара в спину». Сейчас сложности уже позади, хотя, конечно, нерешенные вопросы в отношениях остаются. Эта встреча президентов — уже пятая за год, а их последний телефонный разговор состоялся буквально три дня назад.
Еще до прилета Владимира Путина в Анкару журналисты пытались понять: что же президенты так и не смогли обсудить по телефону три дня назад? И для чего им необходимо встречаться с глазу на глаз?
На фоне успехов правительственной сирийской армии, которая громит ИГИЛ при помощи российских ВКС, ситуация в Сирии в последнее время коренным образом изменилась. Так что в Турции теперь опасаются не успеть поучаствовать в поствоенном, мирном урегулировании в соседней стране. Речь идет о разграничении сфер ответственности сторон в Сирии согласно плану примирения, инициатором которого была Россия.
Реджеп Эрдоган завил, что готов ввести войска на территорию северных сирийских провинций. А ведь еще совсем недавно Анкара отказывалась вообще разговаривать на эту тему, ставя условием своего участия свержение Башара Асада.
Владимир Путин, президент РФ: «Подтверждена готовность следовать достигнутым в середине сентября в Астане на 6-й международной встрече по Сирии окончательным договоренностям о создании четырех зон деэскалации, в том числе в крупнейшей из них в провинции Идлиб. Напомню, что инициатива о создании зон деэскалации в Сирии была выдвинута на нашей с господином Эрдоганом встрече в мае этого года в Сочи».
В общем, на переговорах обсуждали все детали мирного урегулирования в Сирии, выполнения договоренностей, достигнутых в Астане, теперь уже с активным участием Турции и подконтрольных ей группировок сирийской оппозиции. Еще одной темой переговоров, возникшей буквально в последние дни, стал недавний референдум в Иракском Курдистане, который турецкий президент признал незаконным.
Реджеп Эрдоган, президент Турции: «Территориальная целостность Ирака очень важна. Курдские местные власти в Ираке, к сожалению, стали причиной кризиса в регионе из-за проведения референдума. Этот референдум нелегитимный, согласно иракской конституции и международному праву. Это была большая ошибка».
Еще до прилета Владимира Путина в Анкару журналисты пытались понять: что же президенты так и не смогли обсудить по телефону три дня назад? И для чего им необходимо встречаться с глазу на глаз?
На фоне успехов правительственной сирийской армии, которая громит ИГИЛ при помощи российских ВКС, ситуация в Сирии в последнее время коренным образом изменилась. Так что в Турции теперь опасаются не успеть поучаствовать в поствоенном, мирном урегулировании в соседней стране. Речь идет о разграничении сфер ответственности сторон в Сирии согласно плану примирения, инициатором которого была Россия.
Реджеп Эрдоган завил, что готов ввести войска на территорию северных сирийских провинций. А ведь еще совсем недавно Анкара отказывалась вообще разговаривать на эту тему, ставя условием своего участия свержение Башара Асада.
Владимир Путин, президент РФ: «Подтверждена готовность следовать достигнутым в середине сентября в Астане на 6-й международной встрече по Сирии окончательным договоренностям о создании четырех зон деэскалации, в том числе в крупнейшей из них в провинции Идлиб. Напомню, что инициатива о создании зон деэскалации в Сирии была выдвинута на нашей с господином Эрдоганом встрече в мае этого года в Сочи».
В общем, на переговорах обсуждали все детали мирного урегулирования в Сирии, выполнения договоренностей, достигнутых в Астане, теперь уже с активным участием Турции и подконтрольных ей группировок сирийской оппозиции. Еще одной темой переговоров, возникшей буквально в последние дни, стал недавний референдум в Иракском Курдистане, который турецкий президент признал незаконным.
Реджеп Эрдоган, президент Турции: «Территориальная целостность Ирака очень важна. Курдские местные власти в Ираке, к сожалению, стали причиной кризиса в регионе из-за проведения референдума. Этот референдум нелегитимный, согласно иракской конституции и международному праву. Это была большая ошибка».
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