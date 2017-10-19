Путин о кризисе в Каталонии: раньше надо было думать

Президент назвал кризис в Каталонии результатом политики двойных стандартов, которую ведут страны Запада.
Президент отметил, что каталонский вопрос возник давно и заниматься им надо было раньше.
Владимир Путин, президент РФ: «Раньше надо было думать об этом. Что никто не знал о противоречиях?»
При этом российский лидер отметил, что референдум в Каталонии является внутренним делом Испании, и в этом случаем следует руководствоваться демократическими принципами, передает РИА Новости.
При этом Путин напомнил, что ранее европейские власти пытались угодить «старшему брату из Вашингтона», поддерживая отделение Косово, фактически поощряя сепаратизм. Однако в случае с Крымом волеизъявление граждан Западу почему-то не понравилось.
Владимир Путин, президент РФ: «Для некоторых наших коллег есть правильные борцы за независимость и свободу, и есть сепаратисты, которые не могут отстаивать свои права даже с помощью демократических механизмов».
В связи с этим Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, заявил, что двойные стандарты — это главная угроза для стабильности и развития Европы.
Напомним, 1 октября в Каталонии провели референдум, по результатам которого была подписана декларация о независимости. Ее действие приостановлено, чтобы провести переговоры с властями Испании. В Мадриде же пригрозили лишить Каталонию статуса автономии.
Владимир Путин, президент РФ: «Раньше надо было думать об этом. Что никто не знал о противоречиях?»
При этом российский лидер отметил, что референдум в Каталонии является внутренним делом Испании, и в этом случаем следует руководствоваться демократическими принципами, передает РИА Новости.
При этом Путин напомнил, что ранее европейские власти пытались угодить «старшему брату из Вашингтона», поддерживая отделение Косово, фактически поощряя сепаратизм. Однако в случае с Крымом волеизъявление граждан Западу почему-то не понравилось.
Владимир Путин, президент РФ: «Для некоторых наших коллег есть правильные борцы за независимость и свободу, и есть сепаратисты, которые не могут отстаивать свои права даже с помощью демократических механизмов».
В связи с этим Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, заявил, что двойные стандарты — это главная угроза для стабильности и развития Европы.
Напомним, 1 октября в Каталонии провели референдум, по результатам которого была подписана декларация о независимости. Ее действие приостановлено, чтобы провести переговоры с властями Испании. В Мадриде же пригрозили лишить Каталонию статуса автономии.
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