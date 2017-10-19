Протаранившая пешеходов в Харькове девушка отказалась давать показания

В правоохранительных органах рассказали о допросе
20-летней девушки, которая на Lexus сбила людей в Харькове.
Как сообщили начальник следственного управления, девушке предоставили адвоката и разъяснили права. Давать показания она отказалась, сославший на соответствующую статью Конституции.
В свою очередь глава харьковской нацполиции отметил, что Lexus, которым управляла девушка, принадлежит ее отчиму. Мужчину вызовут для допроса.
Также в правоохранительных органах сообщили, что виновница ДТП 4 раза привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД в 2016 году и дважды — с начала этого года, передает «Интерфакс». Теперь же ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, автокатастрофа в центре Харькова произошла накануне, 18 октября, вечером. Lexus RX, двигавшийся на красный свет, врезался в Volkswagen Touareg, а потом вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате, по уточненным данным, погибли пять человек. Еще шесть были доставлены в больницу с серьезными травмами.
Отметим, что после трагедии глава МВД Украины Арсен Аваков призвал немедленно принять законы, которые позволят «радикально остановить войну на дорогах». Также министр заявил, что причиной катастрофы стали привычная «молодая лихость» и чувство вседозволенности от «крутой» машины.
В свою очередь глава харьковской нацполиции отметил, что Lexus, которым управляла девушка, принадлежит ее отчиму. Мужчину вызовут для допроса.
Также в правоохранительных органах сообщили, что виновница ДТП 4 раза привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД в 2016 году и дважды — с начала этого года, передает «Интерфакс». Теперь же ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, автокатастрофа в центре Харькова произошла накануне, 18 октября, вечером. Lexus RX, двигавшийся на красный свет, врезался в Volkswagen Touareg, а потом вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате, по уточненным данным, погибли пять человек. Еще шесть были доставлены в больницу с серьезными травмами.
Отметим, что после трагедии глава МВД Украины Арсен Аваков призвал немедленно принять законы, которые позволят «радикально остановить войну на дорогах». Также министр заявил, что причиной катастрофы стали привычная «молодая лихость» и чувство вседозволенности от «крутой» машины.
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