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Владимир Путин на сессии клуба «Валдай»

    Протаранившая пешеходов в Харькове девушка отказалась давать показания

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    • Фото: Nataliya Barsuk, Dmitriy Ivanko / facebook.com
    Протаранившая пешеходов в Харькове девушка отказалась давать показания

    Протаранившая пешеходов в Харькове девушка отказалась давать показания

    Протаранившая пешеходов в Харькове девушка отказалась давать показания
  • Фото: Nataliya Barsuk, Dmitriy Ivanko / facebook.com

    • В правоохранительных органах рассказали о допросе 20-летней девушки, которая на Lexus сбила людей в Харькове.

    Как сообщили начальник следственного управления, девушке предоставили адвоката и разъяснили права. Давать показания она отказалась, сославший на соответствующую статью Конституции.

    В свою очередь глава харьковской нацполиции отметил, что Lexus, которым управляла девушка, принадлежит ее отчиму. Мужчину вызовут для допроса.

    Также в правоохранительных органах сообщили, что виновница ДТП 4 раза привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД в 2016 году и дважды — с начала этого года, передает «Интерфакс». Теперь же ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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    Напомним, автокатастрофа в центре Харькова произошла накануне, 18 октября, вечером. Lexus RX, двигавшийся на красный свет, врезался в Volkswagen Touareg, а потом вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате, по уточненным данным, погибли пять человек. Еще шесть были доставлены в больницу с серьезными травмами.

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    Отметим, что после трагедии глава МВД Украины Арсен Аваков призвал немедленно принять законы, которые позволят «радикально остановить войну на дорогах». Также министр заявил, что причиной катастрофы стали привычная «молодая лихость» и чувство вседозволенности от «крутой» машины.

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