Глава МВД Украины: катастрофа с Lexus в Харькове стала результатом «молодой лихости»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков после катастрофы в Харькове, где Lexus въехал в толпу людей, призвал немедленно принять законы, которые позволят «радикально остановить войну на дорогах».
По словам главы МВД Украины, до конца года необходимо принять законы о повсеместном применении процедур автоматической видеофиксации нарушений и жестких штрафах, а также радикально ужесточить наказания за нетрезвое вождение.
Что же касается трагедии в Харькове, то, заявил Аваков, она стала результатом привычной «молодой лихости», пренебрежения элементарными правилами движения, а также чувства вседозволенности от «крутой» машины.
Кроме того, министр сообщил, девушка-водитель Lexus уже отправлена под арест.
Автокатастрофа в центре Харькова произошла накануне вечером. Lexus RX, двигавшийся на красный свет, столкнулся с Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате, по уточненным данным, погибли пять человек, еще шесть были госпитализированы с серьезными травмами.
После ДТП была задержана 20-летняя девушка, управлявшая Lexus. В ее крови не было обнаружено алкогольных или наркотических веществ. Виновнице катастрофы грозит срок до 10 лет лишения свободы.
Что же касается трагедии в Харькове, то, заявил Аваков, она стала результатом привычной «молодой лихости», пренебрежения элементарными правилами движения, а также чувства вседозволенности от «крутой» машины.
Кроме того, министр сообщил, девушка-водитель Lexus уже отправлена под арест.
ВОЙНА НА ДОРОГАХ. 2016 год — 3187 ПОГИБШИХ, 2017 год (9мес) — 2317. КАК ЕЕ ПРЕКРАТИТЬ. ПРОШУ ПОМОЩИ И ПОДДЕРЖКИ.Опубликовано Арсеном Аваковым 19 октября 2017 г.
Прежде…
Автокатастрофа в центре Харькова произошла накануне вечером. Lexus RX, двигавшийся на красный свет, столкнулся с Volkswagen Touareg, после чего вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. В результате, по уточненным данным, погибли пять человек, еще шесть были госпитализированы с серьезными травмами.
После ДТП была задержана 20-летняя девушка, управлявшая Lexus. В ее крови не было обнаружено алкогольных или наркотических веществ. Виновнице катастрофы грозит срок до 10 лет лишения свободы.
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