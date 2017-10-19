Мадрид пригрозил Каталонии лишением статуса автономии

Испания планирует лишить Каталонию статуса автономии. Сегодня об этом заявил представитель официального Мадрида. Для этого впервые в истории страны используют специальную статью конституции.
Столь жесткая реакция последовала через полчаса после истечения срока очередного ультиматума испанских властей. Они потребовали от руководства Каталонии объяснить, объявлена независимость региона или нет, но внятного ответа из Барселоны так и не получили. В субботу совет министров соберется на экстренное заседание, чтобы обсудить вопрос о лишении Каталонии права на самоуправление.
Иниго Мендес де Виго, официальный представитель Правительства Испании: «В связи с отказом главы Каталонии ответить на запрос Мадрида о провозглашении независимости правительство начинает процедуру, предусмотренную в 155-й статье Конституции, для восстановления законности в Каталонии. Правительство приложит все усилия, чтобы как можно раньше восстановить закон и конституционный порядок».
За 10 минут до окончания срока ультиматума глава Каталонии направил письмо премьер-министру Испании. Карлес Пучдемон в очередной раз призвал правительство страны к диалогу и заявил, что провозглашение независимости пока приостановлено, но парламент региона все-таки примет решение об отделении, если испанские власти вновь проявят несговорчивость. Накануне каталонцы вышли на новые демонстрации. Самые массовые прошли в Барселоне. В них участвовали как сторонники, так и противники независимости.
Иниго Мендес де Виго, официальный представитель Правительства Испании: «В связи с отказом главы Каталонии ответить на запрос Мадрида о провозглашении независимости правительство начинает процедуру, предусмотренную в 155-й статье Конституции, для восстановления законности в Каталонии. Правительство приложит все усилия, чтобы как можно раньше восстановить закон и конституционный порядок».
За 10 минут до окончания срока ультиматума глава Каталонии направил письмо премьер-министру Испании. Карлес Пучдемон в очередной раз призвал правительство страны к диалогу и заявил, что провозглашение независимости пока приостановлено, но парламент региона все-таки примет решение об отделении, если испанские власти вновь проявят несговорчивость. Накануне каталонцы вышли на новые демонстрации. Самые массовые прошли в Барселоне. В них участвовали как сторонники, так и противники независимости.
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