Участники клуба «Валдай» в Сочи готовятся услышать важное выступление Путина

В Сочи начался заключительный день работы международного дискуссионного клуба «Валдай». Итоги подведут на пленарном заседании. Ожидается, что в нем примет участие Владимир Путин.
В пресс-службе Кремля ранее сообщили, что президент выступит с очень важной и интересной речью. После пленарного заседания глава государства планирует пообщаться с участниками клуба за традиционным чаепитием.
В этом году на заседание «Валдая» приехали гости из 33 стран. Это и лидеры государств, и общественные деятели, и представители крупного бизнеса.
Параллельно с дискуссионным клубом в Сочи проходит еще одно масштабное мероприятие международного уровня — Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В пресс-службе президента не исключили, что Владимир Путин может пообщаться и с его делегатами.
В этом году на заседание «Валдая» приехали гости из 33 стран. Это и лидеры государств, и общественные деятели, и представители крупного бизнеса.
Параллельно с дискуссионным клубом в Сочи проходит еще одно масштабное мероприятие международного уровня — Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В пресс-службе президента не исключили, что Владимир Путин может пообщаться и с его делегатами.
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