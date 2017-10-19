Суд присяжных
ТВ-Эфир
Суд присяжных
    Участники клуба «Валдай» в Сочи готовятся услышать важное выступление Путина. молодежь, Путин, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУчастники клуба «Валдай» в Сочи готовятся услышать важное выступление Путина

    Участники клуба «Валдай» в Сочи готовятся услышать важное выступление Путина

    комментировать

    Участники клуба «Валдай» в Сочи готовятся услышать важное выступление Путина

    Участники клуба «Валдай» в Сочи готовятся услышать важное выступление Путина

      В Сочи начался заключительный день работы международного дискуссионного клуба «Валдай». Итоги подведут на пленарном заседании. Ожидается, что в нем примет участие Владимир Путин.

      В пресс-службе Кремля ранее сообщили, что президент выступит с очень важной и интересной речью. После пленарного заседания глава государства планирует пообщаться с участниками клуба за традиционным чаепитием.

      В этом году на заседание «Валдая» приехали гости из 33 стран. Это и лидеры государств, и общественные деятели, и представители крупного бизнеса.

      смотретьУчастники клуба «Валдай» обсудили геополитическую картину мира
      Участники клуба «Валдай» обсудили геополитическую картину мира
      Параллельно с дискуссионным клубом в Сочи проходит еще одно масштабное мероприятие международного уровня — Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В пресс-службе президента не исключили, что Владимир Путин может пообщаться и с его делегатами.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru