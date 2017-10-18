Число участников фестиваля молодежи превысило 25 тысяч

Сегодня на фестивале молодежи и студентов с участниками встретились министры, олимпийские чемпионы и ученые.
В Сочи, где проходит фестиваль молодежи и студентов, сегодня обсуждали технологии будущего, борьбу с киберпреступностью, спорт, здоровье и многое другое.
Ксения Каминская приехала из Екатеринбурга. Она студентка журфака. Здесь, в Сочи, она и участница фестиваля, и журналистка университетской газеты — пишет колонку о фестивале. Сегодня у Ксении сразу несколько редакционных заданий. Первая заметка — о людях с ограниченными возможностями. Это ее первое путешествие без сопровождающего, и она на собственном примере доказывает доступность Сочи для всех.
В дискуссиях сегодня участвовали двое министров, несколько олимпийских чемпионок, ученые и звезды медиа. Но по словам Ксюши, ключевым событием сегодня стало подписание Всемирной хартии благодарных людей. Эта новость станет главной в ее колонке. Волонтеры ООН из тридцати четырех сторон подписали документ на 6 языках. В нем записано обещание хранить общечеловеческие ценности, делать добро и благодарить за хорошие дела.
Сегодня число участников перевалило за 25 тысяч человек. В Сочи приехали участники региональной программы фестиваля, которая проводилась в ряде российских городов, среди которых Казань, Владивосток, Махачкала, Калининград, Тюмень, Севастополь и Ижевск.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Пикулина.
Ксения Каминская приехала из Екатеринбурга. Она студентка журфака. Здесь, в Сочи, она и участница фестиваля, и журналистка университетской газеты — пишет колонку о фестивале. Сегодня у Ксении сразу несколько редакционных заданий. Первая заметка — о людях с ограниченными возможностями. Это ее первое путешествие без сопровождающего, и она на собственном примере доказывает доступность Сочи для всех.
В дискуссиях сегодня участвовали двое министров, несколько олимпийских чемпионок, ученые и звезды медиа. Но по словам Ксюши, ключевым событием сегодня стало подписание Всемирной хартии благодарных людей. Эта новость станет главной в ее колонке. Волонтеры ООН из тридцати четырех сторон подписали документ на 6 языках. В нем записано обещание хранить общечеловеческие ценности, делать добро и благодарить за хорошие дела.
Сегодня число участников перевалило за 25 тысяч человек. В Сочи приехали участники региональной программы фестиваля, которая проводилась в ряде российских городов, среди которых Казань, Владивосток, Махачкала, Калининград, Тюмень, Севастополь и Ижевск.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Сергея Пикулина.
Комментарии