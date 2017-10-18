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    Родители сбитого в Балашихе мальчика потребовали максимальной кары для судмедэксперта

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    Родители сбитого в Балашихе мальчика потребовали максимальной кары для судмедэксперта

    Родители сбитого в Балашихе мальчика потребовали максимальной кары для судмедэксперта

    Родители сбитого в Балашихе мальчика потребовали максимальной кары для судмедэксперта

    Родители ребенка, ставшего жертвой резонансного ДТП в подмосковной Балашихе, намерены добиться максимально жесткого наказания для судмедэксперта, который обнаружил алкоголь в крови погибшего мальчика.

    Как заявил адвокат, представляющий интересы семьи ребенка, врач судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов должен быть привлечен к максимально серьезной ответственности, предусмотренной статьей «Халатность».

    Виктор Данильченко, адвокат: «Мы будем добиваться привлечения к суровой уголовной ответственности всех, кто совершил это чудовищное преступление против ребенка и его семьи, и опорочил имя погибшего мальчика».

    Также юрист сообщил, что родители ребенка собираются добиваться возмещения морального вреда, передает «Интерфакс».

    Ранее сегодня в СКР сообщили, что эксперты выяснили, откуда в крови мальчика, погибшего под колесами иномарки в подмосковной Балашихе, взялся алкоголь. Оказалось, что судмедэксперт Клейменов ненадлежащим образом произвел изъятие крови ребенка, что привело к загрязнению образца спиртообразующей микрофлорой. В результате при химическом исследовании был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле. Клейменову было предъявлено обвинение в халатности.

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    Напомним, громкая авария произошла во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова, управлявшая Hyundai Solaris, во дворе сбила шестилетнего мальчика. При этом первичная экспертиза выявила в крови погибшего ребенка алкоголь в дозе, соответствующей сильной степени опьянения.

    Во многом из-за неправдоподобных выводов экспертизы эта история получила широкий резонанс. Позднее в Германии по запросу отца погибшего ребенка была проведена независимая экспертиза. Иностранные специалисты пришли к выводу, что мальчик в момент ДТП был трезв.

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