Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
    Подмосковный суд допросил ключевого свидетеля ДТП с «пьяным» мальчиком. ДТП, Московская область, дети и подростки, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПодмосковный суд допросил ключевого свидетеля ДТП с «пьяным» мальчиком

    Подмосковный суд допросил ключевого свидетеля ДТП с «пьяным» мальчиком

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    Подмосковный суд допросил ключевого свидетеля ДТП с «пьяным» мальчиком

    Подмосковный суд допросил ключевого свидетеля ДТП с «пьяным» мальчиком

    Подмосковный суд допросил ключевого свидетеля ДТП с «пьяным» мальчиком

      В деле Ольги Алисовой, которая насмерть сбила ребенка в Балашихе, появился важный свидетель. В момент происшествия с «пьяным» мальчиком очевидец парковал машину.

      Как сообщает корреспондент НТВ Дарья Масалова, допросили ключевого свидетеля в громком уголовном деле. Это тот самый человек, на глазах у которого произошло ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик. Владимир Дроздов первым оказался на месте трагедии, он же вызвал сотрудников полиции, скорую, он же сделал первые фотографии, которые были приобщены к материалам дела.

      Свидетель рассказал, как именно развивались события в тот день. Мимо него пронеслась иномарка, мужчина услышал звук громкого удара. Под колесами автомобиля увидел мальчика, ребенок не подавал признаков жизни. Алисова не бросилась к нему на помощь, вместо этого принялась звонить кому-то.

      Добавим, что отец погибшего мальчика Роман Шимко рассказал, что экспертиза в Германии не показала наличие алкоголя в организме ребенка.

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