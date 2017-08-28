Отец «пьяного» мальчика представил данные независимой экспертизы из Германии

В деле о ДТП с «пьяным» мальчиком появляются новые факты, которые могут изменить ход этой громкой истории.
Отец погибшего шестилетнего Лёши Шимко заявил, что у него есть неоспоримые доказательства того, что его ребенок в момент ДТП был трезв.
Роман Шимко самостоятельно оплатил независимую экспертизу. Исследование проводили в Германии. Немецкие специалисты пришли к выводу, что в организме мальчика алкоголя не было.
Ранее сообщалось, что рассмотрение дела о ДТП с «пьяным» мальчиком по существу перенесено на 4 сентября. Суд принял такое решение, поскольку обвиняемая Ольга Алисова еще не закончила знакомиться с материалами дела.
Подробности — в видеоматериале.
Роман Шимко самостоятельно оплатил независимую экспертизу. Исследование проводили в Германии. Немецкие специалисты пришли к выводу, что в организме мальчика алкоголя не было.
Ранее сообщалось, что рассмотрение дела о ДТП с «пьяным» мальчиком по существу перенесено на 4 сентября. Суд принял такое решение, поскольку обвиняемая Ольга Алисова еще не закончила знакомиться с материалами дела.
Подробности — в видеоматериале.
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