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  • 28.08, 15:13
    Отец «пьяного» мальчика представил данные независимой экспертизы из Германии. дети и подростки, ДТП, Московская область, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОтец «пьяного» мальчика представил данные независимой экспертизы из Германии

    Отец «пьяного» мальчика представил данные независимой экспертизы из Германии

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    Отец «пьяного» мальчика представил данные независимой экспертизы из Германии

    Отец «пьяного» мальчика представил данные независимой экспертизы из Германии

    Отец «пьяного» мальчика представил данные независимой экспертизы из Германии

      В деле о ДТП с «пьяным» мальчиком появляются новые факты, которые могут изменить ход этой громкой истории.

      Отец погибшего шестилетнего Лёши Шимко заявил, что у него есть неоспоримые доказательства того, что его ребенок в момент ДТП был трезв.

      Роман Шимко самостоятельно оплатил независимую экспертизу. Исследование проводили в Германии. Немецкие специалисты пришли к выводу, что в организме мальчика алкоголя не было.

      Ранее сообщалось, что рассмотрение дела о ДТП с «пьяным» мальчиком по существу перенесено на 4 сентября. Суд принял такое решение, поскольку обвиняемая Ольга Алисова еще не закончила знакомиться с материалами дела.

      Подробности — в видеоматериале.

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