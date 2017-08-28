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  • 28.08, 13:41

    Рассмотрение дела о ДТП с «пьяным» мальчиком перенесли на 4 сентября

    2 комментария
    Рассмотрение дела о ДТП с «пьяным» мальчиком перенесли на 4 сентября

    Рассмотрение дела о ДТП с «пьяным» мальчиком перенесли на 4 сентября

    Рассмотрение дела о ДТП с «пьяным» мальчиком перенесли на 4 сентября

    Железнодорожный городской суд принял решение отложить рассмотрение дела о резонансном ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик.

    Как заявил судья Владимир Шекун, заседание по делу перенесено на 4 сентября. Таким образом, ходатайство защиты подозреваемой Ольги Алисовой было удовлетворено, передает «Интерфакс».

    Ранее адвокат Наталья Куракина заявила ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с тем, что ее подзащитная не успела ознакомиться со всеми материалами дела.

    смотретьВ Подмосковье начинается рассмотрение по существу дела о ДТП с «пьяным» мальчиком
    В Подмосковье начинается рассмотрение по существу дела о ДТП с «пьяным» мальчиком
    Резонансное ДТП произошло во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. Ольга Алисова насмерть сбила шестилетнего мальчика. Позднее первичная экспертиза выявила алкоголь в крови ребенка, причем в дозе, «соответствующей сильной степени опьянения».

    История получила широкий общественный резонанс. Алисова стала фигуранткой уголовного дела. Ее обвинили в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

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