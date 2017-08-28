Рассмотрение дела о ДТП с «пьяным» мальчиком перенесли на 4 сентября

Железнодорожный городской суд принял решение отложить рассмотрение дела о резонансном ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик.
Как заявил судья Владимир Шекун, заседание по делу перенесено на 4 сентября. Таким образом, ходатайство защиты подозреваемой Ольги Алисовой было удовлетворено, передает «Интерфакс».
Ранее адвокат Наталья Куракина заявила ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с тем, что ее подзащитная не успела ознакомиться со всеми материалами дела.
Резонансное ДТП произошло во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. Ольга Алисова насмерть сбила шестилетнего мальчика. Позднее первичная экспертиза выявила алкоголь в крови ребенка, причем в дозе, «соответствующей сильной степени опьянения».
История получила широкий общественный резонанс. Алисова стала фигуранткой уголовного дела. Ее обвинили в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.
Ранее адвокат Наталья Куракина заявила ходатайство об отложении рассмотрения дела в связи с тем, что ее подзащитная не успела ознакомиться со всеми материалами дела.
Резонансное ДТП произошло во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. Ольга Алисова насмерть сбила шестилетнего мальчика. Позднее первичная экспертиза выявила алкоголь в крови ребенка, причем в дозе, «соответствующей сильной степени опьянения».
История получила широкий общественный резонанс. Алисова стала фигуранткой уголовного дела. Ее обвинили в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.
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