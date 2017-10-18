Эксперты объяснили, как сбитый в Балашихе мальчик оказался «пьяным»

Специалисты объяснили, откуда взялся алкоголь в крови «пьяного» мальчика, погибшего под колесами иномарки в подмосковной Балашихе.
Комплексная экспертиза СКР установила, что в крови шестилетнего Алёши Шимко не было алкоголя. В ведомстве заявили, что судмедэксперт Михаил Клейменов случайно занес в анализ лишний элемент.
Из пресс-релиза СК РФ: «Результаты экспертизы позволили прийти к выводу, что Клейменов нарушил положения действующих нормативных актов в сфере производства экспертиз, и его вывод о состоянии ребенка в момент дорожно-транспортного происшествия является необоснованным. Обвиняемый произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле».
Как пояснили в СК, получив такие результаты Клейменов должен был понять, что такое содержание алкоголя в крови шестилетнего мальчика соответствует поверхностной коме. Чтобы подтвердить, что ребенок употребил алкоголь при жизни, специалист должен был провести биохимический анализ, но по какой-то причине предпочел этого не делать и более того — начал убеждать всех в своей правоте. В настоящее время Клейменову предъявлено обвинение в халатности.
Напомним, авария произошла во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе в апреле. Ольга Алисова насмерть задавила мальчика. Первичная экспертиза выявила в крови погибшего ребенка алкоголь, притом в дозе «соответствующей сильной степени опьянения». Эти результаты вызвали сомнение и широкий общественный резонанс. Впоследствии в Германии по запросу отца погибшего ребенка была проведена независимая экспертиза. Иностранные эксперты пришли к выводу, что мальчик на момент ДТП был трезв.
Из пресс-релиза СК РФ: «Результаты экспертизы позволили прийти к выводу, что Клейменов нарушил положения действующих нормативных актов в сфере производства экспертиз, и его вывод о состоянии ребенка в момент дорожно-транспортного происшествия является необоснованным. Обвиняемый произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле».
Как пояснили в СК, получив такие результаты Клейменов должен был понять, что такое содержание алкоголя в крови шестилетнего мальчика соответствует поверхностной коме. Чтобы подтвердить, что ребенок употребил алкоголь при жизни, специалист должен был провести биохимический анализ, но по какой-то причине предпочел этого не делать и более того — начал убеждать всех в своей правоте. В настоящее время Клейменову предъявлено обвинение в халатности.
Напомним, авария произошла во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе в апреле. Ольга Алисова насмерть задавила мальчика. Первичная экспертиза выявила в крови погибшего ребенка алкоголь, притом в дозе «соответствующей сильной степени опьянения». Эти результаты вызвали сомнение и широкий общественный резонанс. Впоследствии в Германии по запросу отца погибшего ребенка была проведена независимая экспертиза. Иностранные эксперты пришли к выводу, что мальчик на момент ДТП был трезв.
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