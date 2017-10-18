СК возбудил дело после пожара в иркутском доме престарелых

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частном доме престарелых в Иркутске.
Следователи работают с документацией дома престарелых, опрашивают свидетелей и постояльцев. По факту пожара, произошедшего в среду утром, возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Свою проверку уже начали и в профильном министерстве Иркутской области.
Ранее стало известно, что дом престарелых работал без соответствующих документов, и из-за отсутствия адреса в реестре пожарный надзор не проводил там проверок.
Предприниматель не зарегистрировал свою организацию и самостоятельно переоборудовал здание под пансионат. Всего внутри в момент возгорания находились 15 человек, в основном пожилые люди. Они оказались заблокированы на втором этаже, где было больше всего дыма. Их всех эвакуировали на балкон, откуда спустили вниз на носилках. Известно что, пятерым потребовалась госпитализация, сейчас они под присмотром врачей.
Число пострадавших при пожаре составило 14 человек. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. По данным МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание при использовании сушильной машины.
Ранее стало известно, что дом престарелых работал без соответствующих документов, и из-за отсутствия адреса в реестре пожарный надзор не проводил там проверок.
Предприниматель не зарегистрировал свою организацию и самостоятельно переоборудовал здание под пансионат. Всего внутри в момент возгорания находились 15 человек, в основном пожилые люди. Они оказались заблокированы на втором этаже, где было больше всего дыма. Их всех эвакуировали на балкон, откуда спустили вниз на носилках. Известно что, пятерым потребовалась госпитализация, сейчас они под присмотром врачей.
Число пострадавших при пожаре составило 14 человек. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. По данным МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание при использовании сушильной машины.
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