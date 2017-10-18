Пострадавший от пожара иркутский дом престарелых работал незаконно

Иркутский дом престарелых, в котором произошел пожар, не был официально зарегистрирован.
Иркутский дом престарелых, в котором в среду утром произошел пожар, работал незаконно. Об этом РИА Новости сообщил источник в правительстве области. Из-за отсутствия адреса в реестре пожарный надзор не проводил там проверок.
Источник: «В региональном реестре социальных услуг не значится дом престарелых, где произошел пожар. В настоящее время в него внесены четыре учреждения, среди них нет адреса здания, где случился пожар».
Дом престарелых был открыт Фондом паллиативной помощи имени святой Милицы всего две недели назад, передает «Интерфакс». Он располагался в двухэтажном кирпичном частном здании.
Число пострадавших при пожаре составило 14 человек. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. По данным МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание при использовании сушильной машины.
Источник: «В региональном реестре социальных услуг не значится дом престарелых, где произошел пожар. В настоящее время в него внесены четыре учреждения, среди них нет адреса здания, где случился пожар».
Дом престарелых был открыт Фондом паллиативной помощи имени святой Милицы всего две недели назад, передает «Интерфакс». Он располагался в двухэтажном кирпичном частном здании.
Число пострадавших при пожаре составило 14 человек. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. По данным МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание при использовании сушильной машины.
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