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    Причиной пожара в иркутском доме престарелых стало короткое замыкание. Иркутск, интернаты, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПричиной пожара в иркутском доме престарелых стало короткое замыкание

    Причиной пожара в иркутском доме престарелых стало короткое замыкание

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    Причиной пожара в иркутском доме престарелых стало короткое замыкание

    Причиной пожара в иркутском доме престарелых стало короткое замыкание

    Причиной пожара в иркутском доме престарелых стало короткое замыкание

      При пожаре в иркутском доме престарелых пострадали 14 человек. Такие цифры обнародовал региональный Минздрав. Ранее региональный СК сообщил о 13 раненых, которых госпитализированы с отравлением угарным газом.

      Двухэтажное здание вспыхнуло в 5:00 по местному времени (в полночь по Москве). Постояльцы оказались заблокированы на втором этаже. Их эвакуировали с помощью лестниц и носилок. Пятеро пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. Сообщается, что здание принадлежало частному лицу и было переоборудовано под пансионат.

      Виктор Пашков, заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области: «Помещения были сильно задымлены. Люди преклонного возраста находились на втором этаже, их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз. До прибытия скорой проводились реанимационные мероприятия и оказывалась доврачебную помощь. Организация не значится в реестре поставщиков социальных услуг. По данному факту будет проведена проверка совместно с Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области».

      Уже установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание, случившееся во время использования сушильной машины. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Следователи уже изъяли документацию дома престарелых и сейчас опрашивают очевидцев происшествия.

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