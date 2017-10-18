Причиной пожара в иркутском доме престарелых стало короткое замыкание

При пожаре в иркутском доме престарелых пострадали 14 человек. Такие цифры обнародовал региональный Минздрав. Ранее региональный СК сообщил о 13 раненых, которых госпитализированы с отравлением угарным газом.
Двухэтажное здание вспыхнуло в 5:00 по местному времени (в полночь по Москве). Постояльцы оказались заблокированы на втором этаже. Их эвакуировали с помощью лестниц и носилок. Пятеро пострадавших сейчас находятся в тяжелом состоянии. Сообщается, что здание принадлежало частному лицу и было переоборудовано под пансионат.
Виктор Пашков, заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области: «Помещения были сильно задымлены. Люди преклонного возраста находились на втором этаже, их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз. До прибытия скорой проводились реанимационные мероприятия и оказывалась доврачебную помощь. Организация не значится в реестре поставщиков социальных услуг. По данному факту будет проведена проверка совместно с Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области».
Уже установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание, случившееся во время использования сушильной машины. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Следователи уже изъяли документацию дома престарелых и сейчас опрашивают очевидцев происшествия.
Виктор Пашков, заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области: «Помещения были сильно задымлены. Люди преклонного возраста находились на втором этаже, их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз. До прибытия скорой проводились реанимационные мероприятия и оказывалась доврачебную помощь. Организация не значится в реестре поставщиков социальных услуг. По данному факту будет проведена проверка совместно с Министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области».
Уже установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание, случившееся во время использования сушильной машины. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Следователи уже изъяли документацию дома престарелых и сейчас опрашивают очевидцев происшествия.
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