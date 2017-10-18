При пожаре в иркутском доме престарелых пострадали более 10 человек

Экстренные службы Иркутска разбираются в причинах пожара, который вспыхнул в местном доме престарелых. Несмотря на то, что площадь возгорания не превышала 10 квадратных метров, в списке пострадавших оказались более 10 фамилий.
ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает о 12 гражданах, получивших травмы, 5 из них находятся в тяжелом состоянии. На сайте регионального управления МЧС размещена информация о 16 эвакуированных из горящего здания, 13 из которых спасатели передали бригадам скорой помощи. Поступает информация о 9 госпитализированных, троим медицинская помощь оказана амбулаторно.
Известно, что пожар начался около 5:00 по местному времени (00:00 по Москве) на улице Курортной. Там вспыхнул частный доме, который использовался для проживания пожилых людей и инвалидов. Сообщается, что пострадавшие отправились продуктами горения.
Пламя удалось оперативно ликвидировать. На месте происшествия идут следственные действия. Выяснилось, что ЧП случилось в двухэтажном здании, где социальные услуги пожилым людям и инвалидам оказывал индивидуальный предприниматель, при этом организация не значилась в реестре поставщиков социальных услуг. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проведет проверку.
Известно, что пожар начался около 5:00 по местному времени (00:00 по Москве) на улице Курортной. Там вспыхнул частный доме, который использовался для проживания пожилых людей и инвалидов. Сообщается, что пострадавшие отправились продуктами горения.
Пламя удалось оперативно ликвидировать. На месте происшествия идут следственные действия. Выяснилось, что ЧП случилось в двухэтажном здании, где социальные услуги пожилым людям и инвалидам оказывал индивидуальный предприниматель, при этом организация не значилась в реестре поставщиков социальных услуг. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проведет проверку.
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