Власти Украины пообещали не сносить палатки протестующих в Киеве

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что «сноса палаток в Киеве не будет».
Украинские полицейские не будут препятствовать проведению акции протеста в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он пообещал, что палатки митингующих сносить не будут.
Юрий Луценко, генпрокурор Украины: «У спецслужб была информация и установлены факты хранения и закупки оружия членами незаконных формирований, находящихся среди митингующих. Именно этим объясняются усиленные меры безопасности МВД. Их задача — безопасность участников митинга, Киева и страны. Никакого сноса палаток не будет».
По словам Луценко, полиция обеспечит безопасность граждан, собравшихся на акцию протеста, и установит рамки металлоискателей при входе на территорию, где проводится митинг.
Напомним, вторник в центре Киева состоялась масштабная акция протеста, которую организовали у Верховной рады противники действующей украинской власти во главе с Михаилом Саакашвили. К парламенту пришли более 6 тысяч человек.
Митингующие требовали отставки президента Порошенко, отмены депутатской неприкосновенности и создания в стране антикоррупционного суда. Не обошлось без пострадавших. Протестующие объявили акцию бессрочной и установили в ночь на среду более 60 палаток возле здания парламента Украины.
Юрий Луценко, генпрокурор Украины: «У спецслужб была информация и установлены факты хранения и закупки оружия членами незаконных формирований, находящихся среди митингующих. Именно этим объясняются усиленные меры безопасности МВД. Их задача — безопасность участников митинга, Киева и страны. Никакого сноса палаток не будет».
По словам Луценко, полиция обеспечит безопасность граждан, собравшихся на акцию протеста, и установит рамки металлоискателей при входе на территорию, где проводится митинг.
Напомним, вторник в центре Киева состоялась масштабная акция протеста, которую организовали у Верховной рады противники действующей украинской власти во главе с Михаилом Саакашвили. К парламенту пришли более 6 тысяч человек.
Митингующие требовали отставки президента Порошенко, отмены депутатской неприкосновенности и создания в стране антикоррупционного суда. Не обошлось без пострадавших. Протестующие объявили акцию бессрочной и установили в ночь на среду более 60 палаток возле здания парламента Украины.
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