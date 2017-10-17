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    Саакашвили готов занять одну из палаток у здания Верховной рады

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    • Фото: РИА Новости
    Саакашвили готов занять одну из палаток у здания Верховной рады

    Саакашвили готов занять одну из палаток у здания Верховной рады

    Саакашвили готов занять одну из палаток у здания Верховной рады
  • Фото: РИА Новости

    • Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что будет оставаться у здания Верховной рады до тех пор, пока украинские власти не выполнят все требования митингующих.

    Саакашвили отметил, что готов занять одну из палаток у здания рады и призвал всех неравнодушных присоединиться к митингующим.

    Михаил Саакашвили: «Мне кажется, это хорошая идея нам тут всем остаться, пока они не примут все, что мы требуем. Я останусь вместе с вами. Нас будет все больше и больше, мы будем сильнее».

    Ранее, выступая с трибуны во время митинга, экс-губернатор обратился к президенту Украины Петру Порошенко с требованием добровольно уйти в отставку.

    смотретьНа митинге в Киеве Саакашвили потребовал отставки Порошенко
    На митинге в Киеве Саакашвили потребовал отставки Порошенко
    Массовую акцию протеста у здания украинского парламента организовали представители нескольких политических партии, в том числе сторонники эк-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. По последним данным, на площади собралось около шести тысяч человек. Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

    Ранее сообщалось, что между демонстрантами и полицией произошли первые столкновения. В МВД страны сообщили, что в беспорядках пострадал правоохранитель. Он получил черепно-мозговую травму. Медики, в свою очередь, говорят о как минимум трех пострадавших.

    В настоящий момент митингующие разбили у стен украинского парламента 14 палаток и объявили акцию протеста бессрочной.

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