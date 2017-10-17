Минздрав Подмосковья не нашел нарушений в работе скорой при вызове для Марьянова

Минздрав Подмосковья не нашел нарушений в работе скорой при вызове для Дмитрия Марьянова.
Проверка не выявила нарушений в работе скорой помощи при вызове для актера Дмитрия Марьянова. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Пресс-служба Минздрава Московской области: «По факту вызова 15 октября 2017 г. скорой медицинской помощи Д.Марьянову проведена проверка в части соблюдения действующего порядка приема сообщений вызова экстренных оперативных служб по единому номеру „112“. Все вызовы обрабатывались операторами „Системы-112“ в соответствии с регламентом информационного взаимодействия. Нарушений в работе операторов „Системы-112“ не выявлено».
В пресс-службе добавили, что женщина, вызвавшая Марьянову скорую помощь, перезвонила через 16 минут и отменила вызов, сказав, что друзья сами отвезут актера в больницу.
Марьянову стало плохо в воскресенье вечером на даче в Подмосковье. В больницу его доставили слишком поздно, и врачи не смогли ему помочь. По предварительным данным, причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб. После сообщений, что в скорой помощи якобы отказались принять вызов, так как служба была перегружена, СК возбудил уголовное дело.
Пресс-служба Минздрава Московской области: «По факту вызова 15 октября 2017 г. скорой медицинской помощи Д.Марьянову проведена проверка в части соблюдения действующего порядка приема сообщений вызова экстренных оперативных служб по единому номеру „112“. Все вызовы обрабатывались операторами „Системы-112“ в соответствии с регламентом информационного взаимодействия. Нарушений в работе операторов „Системы-112“ не выявлено».
В пресс-службе добавили, что женщина, вызвавшая Марьянову скорую помощь, перезвонила через 16 минут и отменила вызов, сказав, что друзья сами отвезут актера в больницу.
Марьянову стало плохо в воскресенье вечером на даче в Подмосковье. В больницу его доставили слишком поздно, и врачи не смогли ему помочь. По предварительным данным, причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб. После сообщений, что в скорой помощи якобы отказались принять вызов, так как служба была перегружена, СК возбудил уголовное дело.
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