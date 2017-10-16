Иракская армия взяла под контроль месторождения нефти в Киркуке

Армия Ирака установила контроль над двумя нефтяными месторождениями и военной базой в провинции Киркук — спорной с курдами территории.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на командование армии, под контролем иракских военных оказалась база К-1, нефтяные месторождения Баба-Гургур и Бей Хасан, а также система орошения Киркука.
Ранее сообщалось, что между вооруженными силами Ирака и курдским ополчением пешмерга произошли столкновения в южной части нефтеносной провинции Киркук.
Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции обострился после референдума о независимости Иракского Курдистана, состоявшегося 25 сентября.
Накануне Пентагон призвал Багдад и иракских курдов избегать эскалации напряженности в Ираке.
Ранее сообщалось, что между вооруженными силами Ирака и курдским ополчением пешмерга произошли столкновения в южной части нефтеносной провинции Киркук.
Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции обострился после референдума о независимости Иракского Курдистана, состоявшегося 25 сентября.
Накануне Пентагон призвал Багдад и иракских курдов избегать эскалации напряженности в Ираке.
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