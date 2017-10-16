Столкновения произошли между силами Ирака и курдским ополчением в Киркуке

Между вооруженными силами Ирака и курдским ополчением пешмерга произошли столкновения в южной части провинции Киркук.
Как передает РИА Новости со ссылкой на иракский телеканал Al-Sumaria и источник в силах безопасности провинции, «столкновения произошли между вооруженными силами Ирака и пешмергой в промышленном районе южной части провинции». Отмечается, что в ряде районов провинции периодически слышны выстрелы.
Кроме того, телеканал Rudaw сообщил, что курдам удалось поджечь четыре военных автомобиля иракских силовиков по мере их приближения к Киркуку.
Премьер-министр Ирака и главнокомандующий Хейдар аль-Абади в ночь на понедельник приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук, при этом он попросил военных кооперироваться с курдской пешмергой и избегать конфронтации.
Ранее власти Иракского Курдистана заявили о наступлении правительственных сил Ирака в провинции Киркук.
Киркук и ряд других регионов вблизи официальных границ курдской автономии фактически контролируются курдскими вооруженными формированиями пешмерга, что вызывает протест Багдада. После проведения курдами референдума парламент Ирака призвал ввести в провинцию Киркук войска для возвращения контроля над ней.
Премьер аль-Абади впоследствии заявил, что армия Ирака не намерена воевать против граждан страны, и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума для начала диалога. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты. По данным комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали около 93% курдов.
Кроме того, телеканал Rudaw сообщил, что курдам удалось поджечь четыре военных автомобиля иракских силовиков по мере их приближения к Киркуку.
Премьер-министр Ирака и главнокомандующий Хейдар аль-Абади в ночь на понедельник приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук, при этом он попросил военных кооперироваться с курдской пешмергой и избегать конфронтации.
Ранее власти Иракского Курдистана заявили о наступлении правительственных сил Ирака в провинции Киркук.
Киркук и ряд других регионов вблизи официальных границ курдской автономии фактически контролируются курдскими вооруженными формированиями пешмерга, что вызывает протест Багдада. После проведения курдами референдума парламент Ирака призвал ввести в провинцию Киркук войска для возвращения контроля над ней.
Премьер аль-Абади впоследствии заявил, что армия Ирака не намерена воевать против граждан страны, и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума для начала диалога. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты. По данным комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали около 93% курдов.
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