МИД озвучил позицию России по референдуму о независимости Иракского Курдистана

МИД РФ прокомментировал ситуацию вокруг прошедшего в Иракском Курдистане референдума о независимости региона.
По предварительным данным, свыше 90% принявших участие в голосовании жителей автономии высказались за независимость. Окончательные итоги будут объявлены 28 сентября.
В связи с этим МИД РФ напомнил, что «поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности дружественного Ирака, других государств Ближнего Востока» со стороны России остается неизменной.
В Москве также подчеркнули, что «российская сторона считает принципиально важным избежать всего того, что рискует дополнительно осложнить и дестабилизировать ближневосточный регион, и без того перегруженный конфликтными ситуациями».
Вместе с тем в МИД отметили, что Россия с уважением относится к национальным устремлениям курдов.
МИД РФ: «Исходим из того, что все спорные вопросы, существующие между федеральными властями Ирака и руководством Курдского автономного района, могут и должны решаться на путях конструктивного и уважительного диалога, призванного выработать взаимоприемлемую формулу сосуществования в рамках единого иракского государства».
Власти Ирака еще до начала референдума объявили, что считают его неконституционным и не намерены даже обсуждать результаты. Управление гражданской авиации Ирака с 29 сентября вводит запрет на рейсы международных авиакомпаний из аэропортов Эрбиля и Сулеймании, расположенных на территории Иракского Курдистана.
Протест по поводу голосования о независимости Иракского Курдистана выразили также Иран и Турция, которые закрыли границу с автономией и приостановили авиасообщение.
В связи с этим МИД РФ напомнил, что «поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности дружественного Ирака, других государств Ближнего Востока» со стороны России остается неизменной.
В Москве также подчеркнули, что «российская сторона считает принципиально важным избежать всего того, что рискует дополнительно осложнить и дестабилизировать ближневосточный регион, и без того перегруженный конфликтными ситуациями».
Вместе с тем в МИД отметили, что Россия с уважением относится к национальным устремлениям курдов.
МИД РФ: «Исходим из того, что все спорные вопросы, существующие между федеральными властями Ирака и руководством Курдского автономного района, могут и должны решаться на путях конструктивного и уважительного диалога, призванного выработать взаимоприемлемую формулу сосуществования в рамках единого иракского государства».
Власти Ирака еще до начала референдума объявили, что считают его неконституционным и не намерены даже обсуждать результаты. Управление гражданской авиации Ирака с 29 сентября вводит запрет на рейсы международных авиакомпаний из аэропортов Эрбиля и Сулеймании, расположенных на территории Иракского Курдистана.
Протест по поводу голосования о независимости Иракского Курдистана выразили также Иран и Турция, которые закрыли границу с автономией и приостановили авиасообщение.
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