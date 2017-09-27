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    МИД озвучил позицию России по референдуму о независимости Иракского Курдистана

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    МИД озвучил позицию России по референдуму о независимости Иракского Курдистана

    МИД озвучил позицию России по референдуму о независимости Иракского Курдистана

    МИД РФ прокомментировал ситуацию вокруг прошедшего в Иракском Курдистане референдума о независимости региона.

    По предварительным данным, свыше 90% принявших участие в голосовании жителей автономии высказались за независимость. Окончательные итоги будут объявлены 28 сентября.

    В связи с этим МИД РФ напомнил, что «поддержка суверенитета, единства и территориальной целостности дружественного Ирака, других государств Ближнего Востока» со стороны России остается неизменной.

    В Москве также подчеркнули, что «российская сторона считает принципиально важным избежать всего того, что рискует дополнительно осложнить и дестабилизировать ближневосточный регион, и без того перегруженный конфликтными ситуациями».

    Вместе с тем в МИД отметили, что Россия с уважением относится к национальным устремлениям курдов.

    МИД РФ: «Исходим из того, что все спорные вопросы, существующие между федеральными властями Ирака и руководством Курдского автономного района, могут и должны решаться на путях конструктивного и уважительного диалога, призванного выработать взаимоприемлемую формулу сосуществования в рамках единого иракского государства».

    Власти Ирака еще до начала референдума объявили, что считают его неконституционным и не намерены даже обсуждать результаты. Управление гражданской авиации Ирака с 29 сентября вводит запрет на рейсы международных авиакомпаний из аэропортов Эрбиля и Сулеймании, расположенных на территории Иракского Курдистана.

    Протест по поводу голосования о независимости Иракского Курдистана выразили также Иран и Турция, которые закрыли границу с автономией и приостановили авиасообщение.

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