Возвращение Мухтара
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Возвращение Мухтара

    Около 95% жителей Иракского Курдистана проголосовали за независимость

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    • Фото: Reuters © 2017, Thaier Al-Sudani
    Около 95% жителей Иракского Курдистана проголосовали за независимость

    Около 95% жителей Иракского Курдистана проголосовали за независимость

    Около 95% жителей Иракского Курдистана проголосовали за независимость
  • Фото: Reuters © 2017, Thaier Al-Sudani

    • В Иракском Курдистане подводят итоги референдума о независимости региона, прошедшего вопреки воле официального Багдада и на фоне протестов Турции и Ирана.

    По предварительным данным, в референдуме приняли участие около 80% от 5,2 миллионов курдов, включенных в списки избирателей, и 95% из них проголосовали за независимость.

    смотретьНесмотря на протесты Багдада и Анкары, в иракском Курдистане прошел референдум о независимости
    Несмотря на протесты Багдада и Анкары, в иракском Курдистане прошел референдум о независимости
    Окончательные итоги референдума будут подведены в течение 72 часов после его окончания, однако власти Ирака уже объявили о том, что не намерены их обсуждать. Премьер-министр страны Хейдар аль-Абади заявил в телеобращении, что в ходе голосования имели место «фальсификации, манипуляции и угрозы гражданам».

    Хейдар аль-Абади: «Мы не готовы дискутировать или вступать в диалог по поводу итогов референдума, так как он неконституционен».

    Он также подчеркнул, что власти Ирака намерены сохранить целостность страны и готовы к военному вмешательству, если референдум приведет к насилию.

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