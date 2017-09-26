Около 95% жителей Иракского Курдистана проголосовали за независимость

В Иракском Курдистане подводят итоги референдума о независимости региона, прошедшего вопреки воле официального Багдада и на фоне протестов Турции и Ирана.
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По предварительным данным, в референдуме приняли участие около 80% от 5,2 миллионов курдов, включенных в списки избирателей, и 95% из них проголосовали за независимость.
Окончательные итоги референдума будут подведены в течение 72 часов после его окончания, однако власти Ирака уже объявили о том, что не намерены их обсуждать. Премьер-министр страны Хейдар аль-Абади заявил в телеобращении, что в ходе голосования имели место «фальсификации, манипуляции и угрозы гражданам».
Хейдар аль-Абади: «Мы не готовы дискутировать или вступать в диалог по поводу итогов референдума, так как он неконституционен».
Он также подчеркнул, что власти Ирака намерены сохранить целостность страны и готовы к военному вмешательству, если референдум приведет к насилию.
Окончательные итоги референдума будут подведены в течение 72 часов после его окончания, однако власти Ирака уже объявили о том, что не намерены их обсуждать. Премьер-министр страны Хейдар аль-Абади заявил в телеобращении, что в ходе голосования имели место «фальсификации, манипуляции и угрозы гражданам».
Хейдар аль-Абади: «Мы не готовы дискутировать или вступать в диалог по поводу итогов референдума, так как он неконституционен».
Он также подчеркнул, что власти Ирака намерены сохранить целостность страны и готовы к военному вмешательству, если референдум приведет к насилию.
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