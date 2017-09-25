Иракские курды проводят референдум о независимости

В Иракском Курдистане проходит референдум о независимости, несмотря на протесты Багдада и Анкары.
|
323
Голосование проходит в четырех курдских провинциях Ирака — Духоке, Эрбиле, Сумаймани и Халабдже. Также избирательные участки открылись в оспариваемых зонах — Киркуке, провинции Дияла и курдских районах провинции Найнава. Кроме того, представители курдских диаспор могут голосовать через Интернет.
Бюллетени составлены на четырех языках — курдском-сорани, арабском, ассирийском и туркоманском. Участникам референдума предлагается ответить на вопрос: «Согласны ли Вы, чтобы курдские регионы и курдские зоны, не находящиеся под управлением администрации региона, стали бы независимым государством?»
Как отмечает ТАСС, глава Иракского Курдистана Масуд Барзани уже принял участие в референдуме о независимости региона. За ходом голосования следят более 400 международных наблюдателей и свыше 600 журналистов, в том числе представители иностранных СМИ.
Отметим, что официальные власти Ирака ранее раскритиковали идею провести референдум. Так, Федеральный суд Ирака запретил властям Иракского Курдистана проводить голосование, а премьер Хайдар аль-Абади заявил, что референдум противоречит конституции Ирака, а его итоги признаны не будут.
В свою очередь глава правительства Турции Бинали Йылдырым заявлял, что референдум о независимости Иракского Курдистана ничего не значит для Анкары с правовой точки зрения.
Бюллетени составлены на четырех языках — курдском-сорани, арабском, ассирийском и туркоманском. Участникам референдума предлагается ответить на вопрос: «Согласны ли Вы, чтобы курдские регионы и курдские зоны, не находящиеся под управлением администрации региона, стали бы независимым государством?»
Как отмечает ТАСС, глава Иракского Курдистана Масуд Барзани уже принял участие в референдуме о независимости региона. За ходом голосования следят более 400 международных наблюдателей и свыше 600 журналистов, в том числе представители иностранных СМИ.
Отметим, что официальные власти Ирака ранее раскритиковали идею провести референдум. Так, Федеральный суд Ирака запретил властям Иракского Курдистана проводить голосование, а премьер Хайдар аль-Абади заявил, что референдум противоречит конституции Ирака, а его итоги признаны не будут.
В свою очередь глава правительства Турции Бинали Йылдырым заявлял, что референдум о независимости Иракского Курдистана ничего не значит для Анкары с правовой точки зрения.
Комментарии