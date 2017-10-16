Пентагон призвал Багдад и курдов избегать эскалации напряженности в Ираке

Пентагон в воскресенье призвал Багдад и иракских курдов избегать эскалации напряженности в Ираке.
Как говорится в заявлении официального представителя Пентагона Лоры Сил, поступившем в распоряжение РИА Новости, американская сторона «поддерживает единый Ирак».
Лора Сил: «Мы призываем все стороны избегать дальнейшей эскалации напряженности. Мы выступаем против насилия с любой стороны и призываем избегать дестабилизирующих действий, которые отвлекают от борьбы против террористической группировки „Исламское государство“ (ИГ, запрещена в РФ) и еще больше подрывает стабильность Ирака».
В свою очередь представитель Госдепартамента США заявил, что ведомство следит за ситуацией в иракской провинции Киркук. Там отметили, что в Вашингтоне обеспокоены сообщениями о «конфронтации».
Из сообщения Госдепа: «Мы пристально следим за ситуацией в Киркуке и мы очень обеспокоены сообщениями о конфронтации. Мы работаем со всеми сторонами в Ираке с целью снизить напряженность».
Ранее сообщалось, что между вооруженными силами Ирака и курдским ополчением пешмерга произошли столкновения в южной части провинции Киркук.
Киркук и ряд других регионов вблизи официальных границ курдской автономии фактически контролируются курдскими вооруженными формированиями пешмерга, что вызывает протест Багдада. После проведения курдами референдума парламент Ирака призвал ввести в провинцию Киркук войска для возвращения контроля над ней.
Премьер аль-Абади впоследствии заявил, что армия Ирака не намерена воевать против граждан страны, и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума для начала диалога. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты.
Лора Сил: «Мы призываем все стороны избегать дальнейшей эскалации напряженности. Мы выступаем против насилия с любой стороны и призываем избегать дестабилизирующих действий, которые отвлекают от борьбы против террористической группировки „Исламское государство“ (ИГ, запрещена в РФ) и еще больше подрывает стабильность Ирака».
В свою очередь представитель Госдепартамента США заявил, что ведомство следит за ситуацией в иракской провинции Киркук. Там отметили, что в Вашингтоне обеспокоены сообщениями о «конфронтации».
Из сообщения Госдепа: «Мы пристально следим за ситуацией в Киркуке и мы очень обеспокоены сообщениями о конфронтации. Мы работаем со всеми сторонами в Ираке с целью снизить напряженность».
Ранее сообщалось, что между вооруженными силами Ирака и курдским ополчением пешмерга произошли столкновения в южной части провинции Киркук.
Киркук и ряд других регионов вблизи официальных границ курдской автономии фактически контролируются курдскими вооруженными формированиями пешмерга, что вызывает протест Багдада. После проведения курдами референдума парламент Ирака призвал ввести в провинцию Киркук войска для возвращения контроля над ней.
Премьер аль-Абади впоследствии заявил, что армия Ирака не намерена воевать против граждан страны, и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума для начала диалога. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты.
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