Порт Одессы: врезавшееся в причал судно не связано с разгрузкой партии угля из США

Грузовое судно Conquistador, врезавшееся в причал морского торгового порта «Южный» в Одессе, не имеет отношения к разгрузке второй партии угля из США, заявили в
пресс-службе одесского порта, комментируя сообщения СМИ.
В порту, сообщение которого цитирует издание «Думская», сообщили, что в причал врезалось грузовое судно Conquistador под флагом Мальты, а уголь 12 октября в порт доставило другое судно — балкер Victoria. На корпусе «Конкистадора» отчетливо видны вмятины от столкновения.
В порту также сообщили, что последствия инцидента незначительны, и пообещали обнародовать детали случившегося позднее.
Ранее сообщалось, что из-за ЧП порт некоторое время не сможет принимать уголь.
Уголь на Украину поставляет американская компания Xcoal Energy & Resources в рамках контракта с украинской «Центрэнерго», контрольный пакет акций которой принадлежит государству. Соглашение предусматривает поставки на Украину 700 тысяч тонн энергетического угля до конца года.
Первую партию угля в 62 тысячи тонн в середине сентября в одесский порт «Южный» доставило судно Ocean Ambitious. После этого глава Xcoal Эрни Трешер торжественно вручил президенту Украины Петру Порошенко символический пакет с американским углем.
Вторая партия антрацита из США в объеме 60 тысяч тонн прибыла на Украину на прошлой неделе.
В порту также сообщили, что последствия инцидента незначительны, и пообещали обнародовать детали случившегося позднее.
Ранее сообщалось, что из-за ЧП порт некоторое время не сможет принимать уголь.
Уголь на Украину поставляет американская компания Xcoal Energy & Resources в рамках контракта с украинской «Центрэнерго», контрольный пакет акций которой принадлежит государству. Соглашение предусматривает поставки на Украину 700 тысяч тонн энергетического угля до конца года.
Первую партию угля в 62 тысячи тонн в середине сентября в одесский порт «Южный» доставило судно Ocean Ambitious. После этого глава Xcoal Эрни Трешер торжественно вручил президенту Украины Петру Порошенко символический пакет с американским углем.
Вторая партия антрацита из США в объеме 60 тысяч тонн прибыла на Украину на прошлой неделе.
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