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    Американское судно с углем протаранило причал под Одессой

    8 комментариев
    • Фото: odessa.net
    Американское судно с углем протаранило причал под Одессой

    Американское судно с углем протаранило причал под Одессой

    Американское судно с углем протаранило причал под Одессой
  • Фото: odessa.net

    • В порту «Южный» недалеко от Одессы судно с углем из США протаранило причал. Об этом сообщают украинские СМИ.

    По предварительным данным, порт пока не сможет принимать уголь. Они будут проходить через территорию частного предприятия, находящегося неподалеку.

    В порту проходят проверки, устанавливается сумма возможного ущерба.

    В середине сентября в одесский порт «Южный» прибыл корабль с первой партией угля из США. Груз весом в 62 тысячи тонн доставило судно Ocean Ambitious. После этого глава американской компании Xcoal Эрни Трешер торжественно вручил президенту Украины Петру Порошенко символический пакет с американским углем.

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