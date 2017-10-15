Американское судно с углем протаранило причал под Одессой

В порту «Южный» недалеко от Одессы судно с углем из США протаранило причал. Об этом сообщают украинские СМИ.
По предварительным данным, порт пока не сможет принимать уголь. Они будут проходить через территорию частного предприятия, находящегося неподалеку.
В порту проходят проверки, устанавливается сумма возможного ущерба.
В середине сентября в одесский порт «Южный» прибыл корабль с первой партией угля из США. Груз весом в 62 тысячи тонн доставило судно Ocean Ambitious. После этого глава американской компании Xcoal Эрни Трешер торжественно вручил президенту Украины Петру Порошенко символический пакет с американским углем.
В порту проходят проверки, устанавливается сумма возможного ущерба.
В середине сентября в одесский порт «Южный» прибыл корабль с первой партией угля из США. Груз весом в 62 тысячи тонн доставило судно Ocean Ambitious. После этого глава американской компании Xcoal Эрни Трешер торжественно вручил президенту Украины Петру Порошенко символический пакет с американским углем.
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