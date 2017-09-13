На Украину прибыла первая партия американского угля

В одесский порт «Южный» прибыл корабль с первой партией угля из США.
Судно Ocean Ambitious пришвартовалось к перегрузочному комплексу сегодня в 02:15. Корабль доставил в Одессу 62 тысячи тонн угля из США для ТЭС ПАО «Центрэнерго».
Как сообщили в пресс-службе одесского порта «Южный», разгрузить уголь планируют за трое суток.
Напомним, о поставках американского угля стороны договорились во время визита Петра Порошенко в США в июне. Вскоре украинский «Центрэнерго» подписал с американской компанией Xcoal Energy & Resources контракт на поставку 700 тысяч тонн энергетического угля до конца года.
Надо сказать, что американский уголь обходится Украине по 113 долларов за тонну. Это почти вдвое выше цены российского угля (60–70 долларов за тонну). А уголь из Донбасса аналогичной марки обходился еще дешевле.
Как сообщили в пресс-службе одесского порта «Южный», разгрузить уголь планируют за трое суток.
Напомним, о поставках американского угля стороны договорились во время визита Петра Порошенко в США в июне. Вскоре украинский «Центрэнерго» подписал с американской компанией Xcoal Energy & Resources контракт на поставку 700 тысяч тонн энергетического угля до конца года.
Надо сказать, что американский уголь обходится Украине по 113 долларов за тонну. Это почти вдвое выше цены российского угля (60–70 долларов за тонну). А уголь из Донбасса аналогичной марки обходился еще дешевле.
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