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  • 21.06, 02:47
    СМИ назвали мимолетность встречи Трампа с Порошенко унизительной. Порошенко, Трамп Дональд, Украина, визиты, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    СМИ назвали мимолетность встречи Трампа с Порошенко унизительной

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    СМИ назвали мимолетность встречи Трампа с Порошенко унизительной

    СМИ назвали мимолетность встречи Трампа с Порошенко унизительной

      Как президента Украины принял президент США Дональд Трамп? И почему западная пресса назвала этот визит «унизительным»?

      Украинский президент совершил полет в США. Встречу Порошенко с Трампом обсуждали еще до ее начала, ведь толком не был ясен ее формат. Встреча была спланирована внезапно, и она все-таки состоялась в Вашингтоне.

      Порошенко возлагал на эти переговоры большие надежды: первая встреча с новым лидером США, возможность поговорить с глазу на глаз о Донбассе и выполнении минских соглашений. Казалось, уверенность киевского гостя в том, что общение будет «что надо» ничто не сможет разрушить. Весь день он рассказывал журналистам о «фантастической поддержке со стороны Штатов». И, конечно, не забывал упомянуть, что хозяин Белого дома принял его раньше, чем российского лидера, якобы это что-то значит. СМИ сообщили, что встреча прошла в формате drop-in. Подробности выяснил корреспондент НТВ Алексей Веселовский.

      В данном контексте drop in означает «заглянуть». То есть, Дональд Трамп занимался своими делами, проводил встречи, а в какой-то момент вице-президент США Майк Пенс завел к нему Петра Порошенко и они пожали друг другу руки перед камерами. Засвидетельствовали, что виделись.

      Насколько мимолетной оказалась эта встреча, не сообщается. Но о ее результатах можно судить по весьма обтекаемым словам Трампа о поддержке Украины.

      Дональд Трамп, президент США: «Это большая честь быть тут с президентом Украины Порошенко. Это тот регион, к которому было привлечено все наше внимание, и все про это читают. У нас было хорошее обсуждение, эти переговоры продолжатся на протяжении дня. Я считаю, был достигнут значительный прогресс».

      Такое обычно говорят, когда никаких конкретных договоренностей достигнуто не было: протокольные речи. И по ответу украинского лидера было заметно, что он явно ждал большего.

      Пётр Порошенко, президент Украины: «Я абсолютно уверен, что Украина — это история успеха. И я горжусь тем, что вы, господин президент, и Соединённые Штаты являетесь соавторами этой истории успеха».

      Любопытная деталь: обычно после встреч с главами государств, президент США вместе с ними выходит к прессе. Так было недавно с президентами Румынии и Панамы. Но перед камерами Порошенко появился на лужайке Белого дома один.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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