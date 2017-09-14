Порошенко вручили пакет с углем из США: видео

Глава американской компании Xcoal Эрни Трешер торжественно вручил президенту Украины Петру Порошенко пакет с американским углем.
Как сообщается на сайте главы украинского государства, это пакет с первым углем, прибывшим из Пенсильвании в Одесскую область.
Ранее сообщалось, что в одесский порт «Южный» прибыл корабль с первой партией угля из США. Груз весом в 62 тысячи тонн доставило судно Ocean Ambitious.
Всего компания Xcoal планирует поставить Украине 700 тысяч тонн энергетического угля до конца года. Он обойдется Украине примерно в 113 долларов за тонну. Это вдвое выше цены российского угля, а уголь из Донбасса аналогичной марки обходился еще дешевле.
Ранее сообщалось, что в одесский порт «Южный» прибыл корабль с первой партией угля из США. Груз весом в 62 тысячи тонн доставило судно Ocean Ambitious.
Всего компания Xcoal планирует поставить Украине 700 тысяч тонн энергетического угля до конца года. Он обойдется Украине примерно в 113 долларов за тонну. Это вдвое выше цены российского угля, а уголь из Донбасса аналогичной марки обходился еще дешевле.
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