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Двойные стандарты. Тут вам не там!

    Пассажирам вернувшегося во Внуково самолета «ЮТэйр» предоставят резервный борт

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    Пассажирам вернувшегося во Внуково самолета «ЮТэйр» предоставят резервный борт

    Пассажирам вернувшегося во Внуково самолета «ЮТэйр» предоставят резервный борт

    Пассажиры Boeing 737, вернувшегося в аэропорт вылета из-за аварийной ситуации на борту, отправятся в Сургут другим бортом.

    В пресс-службе «ЮТэйр» заявили, что предоставят пассажирам рейса Москва — Сургут, который вернулся во Внуково, резервный борт.

    Пресс-служба «ЮТэйр»    : «Пассажиров пересадят на резервный борт, на время ожидания вылета им будут предоставлены все услуги, предусмотренные Воздушным кодексом».

    По словам источника ТАСС, самолет, на борту которого случилось задымление, совершает полеты с июня 2011 года.

    Boeing 737 отправился из Москвы в Сургут сегодня утром. Однако во время полета в кабине пилотов произошло задымление. Позднее капитан воздушного судна сообщил о нормализации ситуации, но все равно было принято решение вернуться во Внуково. Посадка прошла благополучно, сообщалось что никому из членов экипажа и пассажиров не потребовалась медпомощь.


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