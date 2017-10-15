Пассажирам вернувшегося во Внуково самолета «ЮТэйр» предоставят резервный борт

Пассажиры Boeing 737, вернувшегося в аэропорт вылета
из-за аварийной ситуации на борту, отправятся в Сургут другим бортом.
В пресс-службе «ЮТэйр» заявили, что предоставят пассажирам рейса Москва — Сургут, который вернулся во Внуково, резервный борт.
Пресс-служба «ЮТэйр»: «Пассажиров пересадят на резервный борт, на время ожидания вылета им будут предоставлены все услуги, предусмотренные Воздушным кодексом».
По словам источника ТАСС, самолет, на борту которого случилось задымление, совершает полеты с июня 2011 года.
Boeing 737 отправился из Москвы в Сургут сегодня утром. Однако во время полета в кабине пилотов произошло задымление. Позднее капитан воздушного судна сообщил о нормализации ситуации, но все равно было принято решение вернуться во Внуково. Посадка прошла благополучно, сообщалось что никому из членов экипажа и пассажиров не потребовалась медпомощь.
Пресс-служба «ЮТэйр»: «Пассажиров пересадят на резервный борт, на время ожидания вылета им будут предоставлены все услуги, предусмотренные Воздушным кодексом».
По словам источника ТАСС, самолет, на борту которого случилось задымление, совершает полеты с июня 2011 года.
Boeing 737 отправился из Москвы в Сургут сегодня утром. Однако во время полета в кабине пилотов произошло задымление. Позднее капитан воздушного судна сообщил о нормализации ситуации, но все равно было принято решение вернуться во Внуково. Посадка прошла благополучно, сообщалось что никому из членов экипажа и пассажиров не потребовалась медпомощь.
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