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Двойные стандарты. Тут вам не там!

    Самолет «ЮТэйр» приземлился во Внуково после задымления на борту

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    Самолет «ЮТэйр» приземлился во Внуково после задымления на борту

    Самолет «ЮТэйр» приземлился во Внуково после задымления на борту

    Boeing 737, который вылетел из столицы в Сургут сегодня утром, после ЧП в кабине пилотов благополучно вернулся в Москву.

    Самолет авиакомпании «ЮТэйр», экипаж которого принял решение о возвращении во Внуково из-за аварийной ситуации на борту, благополучно приземлился. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта, передает ТАСС.

    Пресс-служба аэропорта Внуково    : «Самолет благополучно сел в аэропорту Внуково, никакой медицинской помощи не потребовалось».

    Ранее стало известно, что в кабине пилотов произошло задымление. Об инциденте сообщил командир воздушного судна, который позднее доложил о нормализации обстановки. Однако было принято решение вернуться в Москву, в аэропорт вылета. Известно, что задымление не распространялось на пассажирский отсек. Самолет пройдет диагностику во Внуково.

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