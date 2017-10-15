Дачный ответ
ТВ-Эфир
Дачный ответ

    Самолет «ЮТэйр» возвращается во Внуково из-за задымления в кабине

    комментировать

    Самолет «ЮТэйр» возвращается во Внуково из-за задымления в кабине

    Самолет «ЮТэйр» возвращается во Внуково <nobr>из-за</nobr> задымления в кабине

    Стали известны детали аварийной ситуации, возникшей на борту Boeing 737 авиакомпании «ЮТэйр».

    По словам источника «Интерфакса» в службах аэропорта Внуково, на борту пассажирского самолета, вылетевшего из Москвы в Сургут, произошло задымление. О ЧП сообщил командир воздушного судна, но позднее он заявил о нормализации обстановки. Тем не менее было принято решение вернуться в аэропорт вылета.

    Источник: «Командир воздушного судна „ЮТэйр“ Boeing 737 доложил о задымлении в кабине, однако через несколько минут сообщил о нормализации обстановки».

    Между тем ТАСС со ссылкой на собственной источник в авиационных кругах уточнил, что задымление, произошедшее в кабине, не затронуло пассажирский отсек.

    В воздушной гавани проведут диагностику судна, на борту которого случилась аварийная ситуация. Самолет готовится к посадке во Внуково в штатном режиме.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru