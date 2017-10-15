Дачный ответ
ТВ-Эфир
Дачный ответ

    Самолет «ЮТэйр» возвращается в Москву из-за аварийной ситуации на борту

    комментировать

    Самолет «ЮТэйр» возвращается в Москву из-за аварийной ситуации на борту

    Самолет «ЮТэйр» возвращается в Москву <nobr>из-за</nobr> аварийной ситуации на борту

    Вылетевшее из столицы в Сургут воздушное судно возвращается в аэропорт Внуково из-за ЧП на борту.

    По данным источника ТАСС, на борту рейса Москва — Сургут возникла аварийная ситуация. В результате экипаж самолета авиакомпании «ЮТэйр» принял решение вернуться в аэропорт вылета — Внуково.

    Источник: «Рейс UT295 Москва — Сургут авиакомпании „ЮТэйр“, вылетевший из столичного аэропорта Внуково в 10:30, принял решение о возвращении в Москву из-за аварийной ситуации на борту».

    По словам источника, борт приземлится в воздушной гавани после того, как выработает топливо.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru