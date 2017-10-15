Самолет «ЮТэйр» возвращается в Москву из-за аварийной ситуации на борту

Вылетевшее из столицы в Сургут воздушное судно возвращается в аэропорт Внуково
из-за ЧП на борту.
По данным источника ТАСС, на борту рейса Москва — Сургут возникла аварийная ситуация. В результате экипаж самолета авиакомпании «ЮТэйр» принял решение вернуться в аэропорт вылета — Внуково.
Источник: «Рейс UT295 Москва — Сургут авиакомпании „ЮТэйр“, вылетевший из столичного аэропорта Внуково в 10:30, принял решение о возвращении в Москву из-за аварийной ситуации на борту».
По словам источника, борт приземлится в воздушной гавани после того, как выработает топливо.
Источник: «Рейс UT295 Москва — Сургут авиакомпании „ЮТэйр“, вылетевший из столичного аэропорта Внуково в 10:30, принял решение о возвращении в Москву из-за аварийной ситуации на борту».
По словам источника, борт приземлится в воздушной гавани после того, как выработает топливо.
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