Большая игра вокруг С-400: купят ли турки и саудиты российские ЗРК

После визита в Москву короля Саудовской Аравии королевство объявило о желании приобрести у России ЗРК
С-400. Неделями раньше турки внесли залог за аналогичный комплекс. Обе страны всегда предпочитали американскую ПРО, но это — большая игра. Саудовская Аравия и Турция — две страны, которые хотят подстроить исламский мир под себя. И комплекс С-400, самый надежный в мире щит от любых угроз — уже больше, чем просто щит.
С-400 — это тот самый комплекс, который мы направили в Сирию — для защиты нашей военной базы после того, как турки сбили российский истребитель. И они прекрасно знают, что он видит и уничтожает все цели, включая самолеты-невидимки. И они прекрасно слышат, как Трамп предлагает им свою ПРО взамен — потому что на базе НАТО «Инджирлик» в Турции все оборудование с ней совместимо полностью.
И Эрдоган уже начал игру — потребовал у американцев выдать проповедника Гюлена, который якобы стоял за попыткой переворота и покушения на него, арестовал сотрудника американского консульства за связь с мятежниками. Другими словам, он жестко намекнул: я знаю, что вы делали позапрошлым летом. Его даже не напугал самый жесткий в истории отношений кризис — американцы остановили выдачу виз. Турки в ответ тоже остановили.
А Эрдоган бьет дальше, заявляя Евросоюзу — и вы нам тоже не нужны, и ПАСЕ нам не нравится, поскольку вы лишаете голоса целые страны (намек на Россию). Но одновременно другой рукой он запрещает кораблям из Крыма заходить в турецкие порты, едет в Киев, где обещает, что никогда не признает Крым. Он ведет свою игру — и жестко. Не менее жесткую, чем саудиты, которые резко сокращают добычу нефти, как договорились в Москве, и при этом намекают: мы слышим, что Америка готова нам продать свою ПРО в пять раз дороже, но она-то с нами согласна — нельзя иметь друзей в Иране.
Фил Батлер, эксперт по геополитике: «В этой игре американцы будут давить — они не хотят упустить рынок, не хотят, чтобы их союзники продемонстрировали такие вольности как военное сотрудничество с Россией. И во сколько бы раз российский комплекс С-400 ни был лучше и дешевле, это вопрос политики».
И дальше все было похоже на аккуратное прощупывание — глава МИД Турции объявляет: вряд ли купим, если это не будет совместным производством, что де-факто звучит, будто страна НАТО вдруг очень жестко требует допуска к тем самым технологиям, которые делают С-400 неуязвимой системой.
Подробности — в видеоматериале.
И Эрдоган уже начал игру — потребовал у американцев выдать проповедника Гюлена, который якобы стоял за попыткой переворота и покушения на него, арестовал сотрудника американского консульства за связь с мятежниками. Другими словам, он жестко намекнул: я знаю, что вы делали позапрошлым летом. Его даже не напугал самый жесткий в истории отношений кризис — американцы остановили выдачу виз. Турки в ответ тоже остановили.
А Эрдоган бьет дальше, заявляя Евросоюзу — и вы нам тоже не нужны, и ПАСЕ нам не нравится, поскольку вы лишаете голоса целые страны (намек на Россию). Но одновременно другой рукой он запрещает кораблям из Крыма заходить в турецкие порты, едет в Киев, где обещает, что никогда не признает Крым. Он ведет свою игру — и жестко. Не менее жесткую, чем саудиты, которые резко сокращают добычу нефти, как договорились в Москве, и при этом намекают: мы слышим, что Америка готова нам продать свою ПРО в пять раз дороже, но она-то с нами согласна — нельзя иметь друзей в Иране.
Фил Батлер, эксперт по геополитике: «В этой игре американцы будут давить — они не хотят упустить рынок, не хотят, чтобы их союзники продемонстрировали такие вольности как военное сотрудничество с Россией. И во сколько бы раз российский комплекс С-400 ни был лучше и дешевле, это вопрос политики».
И дальше все было похоже на аккуратное прощупывание — глава МИД Турции объявляет: вряд ли купим, если это не будет совместным производством, что де-факто звучит, будто страна НАТО вдруг очень жестко требует допуска к тем самым технологиям, которые делают С-400 неуязвимой системой.
Подробности — в видеоматериале.
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