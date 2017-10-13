Эрдоган обвинил США во лжи всему миру

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что утверждения представителей США о невозможности встретиться с арестованным дипломатом Метином Топузом, не соответствует действительности. По его словам, США даже не подавали запрос о встрече.
Реджеп Эрдоган: «США лгут всему миру. Никто не запрашивал встречи с сотрудником их консульства после его ареста 4 октября. Им нужен документ (об обвинениях. — Ред.)? Его даст не МИД, а суд».
Эрдоган подчеркнул, что Турцию серьезно беспокоит двуличие стран, называющих себя партнерами Анкары, так как «при встречах с глазу на глаз они дают обещания и гарантии, а за спиной ведут грязные игры, которые приняли такой характер, что их уже невозможно скрыть».
При этом турецкий лидер снова обвинил США в том, что они снабжают оружием сирийских курдов, которых Анкара считает террористами, связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана, передает РИА Новости.
Напомним, в воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Анкара в ответ приняла зеркальные меры.
Кризис в отношениях двух стран возник, в том числе, из-за ареста на прошлой неделе сотрудника американского генконсульства Метина Топуза. Его обвиняют в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), на которого власти Турции возложили ответственность за попытку переворота в июле прошлого года и потребовали от США его экстрадиции. Посольство США в Анкаре выразило обеспокоенность арестом Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими партнерские отношения с Турцией.
Эрдоган подчеркнул, что Турцию серьезно беспокоит двуличие стран, называющих себя партнерами Анкары, так как «при встречах с глазу на глаз они дают обещания и гарантии, а за спиной ведут грязные игры, которые приняли такой характер, что их уже невозможно скрыть».
При этом турецкий лидер снова обвинил США в том, что они снабжают оружием сирийских курдов, которых Анкара считает террористами, связанными с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана, передает РИА Новости.
Напомним, в воскресенье посольство США объявило о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции. Анкара в ответ приняла зеркальные меры.
Кризис в отношениях двух стран возник, в том числе, из-за ареста на прошлой неделе сотрудника американского генконсульства Метина Топуза. Его обвиняют в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), на которого власти Турции возложили ответственность за попытку переворота в июле прошлого года и потребовали от США его экстрадиции. Посольство США в Анкаре выразило обеспокоенность арестом Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими партнерские отношения с Турцией.
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