В Крыму и Госдуме ответили на слова Эрдогана об «аннексии» полуострова

Заявление президента Турции Реджепа Эрдогана не может повлиять на ситуацию внутри России и, в частности, в Крыму. Об этом заявил заместитель председателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Георгий Мурадов: «Думаю, что это было востребовано прежде всего со стороны Порошенко. Эрдоган в данном случае просто ему подыгрывал. Самому же ему инициативно выступать с такими заявлениями особо не хочется, как мы это видим по его другим встречам, поездкам и переговорам».
По мнению Мурадова, Эрдогану просто нужно было удержать более-менее приличный уровень украино-турецких отношений. Мурадов считает, что президент Турции является гибким политиком и в нужный момент легко может поменять свою позицию, передает RT.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков со своей стороны заявил, что слова Эрдогана для России являются лишним уроком, демонстрирующим сложность выстраивания отношений с Турцией.
Дмитрий Новиков: «Но, в принципе, в вопросе Крыма Турция никогда не была союзником России. Это надо просто учитывать, чтобы не было иллюзий в отношении турецкой политики».
Ранее Эрдоган на совместном брифинге с украинским президентом Петром Порошенко заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и не признает «незаконную аннексию» Крыма. Его слова прокомментировали в Совете Федерации. По словам сенатора Алексея Пушкова, статус Крыма от слов Эрдогана не изменится.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина до сих пор считает Крым своей территорией.
По мнению Мурадова, Эрдогану просто нужно было удержать более-менее приличный уровень украино-турецких отношений. Мурадов считает, что президент Турции является гибким политиком и в нужный момент легко может поменять свою позицию, передает RT.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков со своей стороны заявил, что слова Эрдогана для России являются лишним уроком, демонстрирующим сложность выстраивания отношений с Турцией.
Дмитрий Новиков: «Но, в принципе, в вопросе Крыма Турция никогда не была союзником России. Это надо просто учитывать, чтобы не было иллюзий в отношении турецкой политики».
Ранее Эрдоган на совместном брифинге с украинским президентом Петром Порошенко заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и не признает «незаконную аннексию» Крыма. Его слова прокомментировали в Совете Федерации. По словам сенатора Алексея Пушкова, статус Крыма от слов Эрдогана не изменится.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина до сих пор считает Крым своей территорией.
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