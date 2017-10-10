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    Пушков: статус Крыма не изменится, несмотря на слова Эрдогана

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    Пушков: статус Крыма не изменится, несмотря на слова Эрдогана

    Пушков: статус Крыма не изменится, несмотря на слова Эрдогана

    Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что статус Крыма не изменится от того, признает ли президент Турции Тайип Эрдоган его принадлежность России или нет.

    Ранее Эрдоган на совместном брифинге с украинским коллегой Петром Порошенко заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и не признает «незаконную аннексию» Крыма.



    В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, в ходе которого 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Украинские власти до сих пор считают Крым своей территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что крымчане приняли свое решение в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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