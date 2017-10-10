Турецкий гамбит: зачем Эрдоган неожиданно прилетел в Киев

«Турция ссорится с США в интересах России» — с такими заголовками накануне вышли многие издания. А поводом для них стало решение Анкары приостановить выдачу неиммиграционных виз американцам. При этом ранее США аналогично поступили с визами для турок. Дипломатическая война между странами стала лишь новым эпизодом в череде многочисленных разногласий.

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Турецкие власти давно обвиняют Штаты в поддержке террористов, и речь не только о запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», а также и о курдских ополченцах, и сторонниках проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Вашингтон в свою очередь возмущен переговорами Анкары о поставках российских С-400 в Турцию и курсом на сближение с Москвой и Тегераном. В связи с этим многих озадачил неожиданный визит Эрдогана в Киев.



На просторах Интернета посчитали — Эрдоган с Путиным только в этом году встречался 5 раз. И если президент России назвал турецкого «другом» однажды, то его визави не скупился на похвалу и восемь раз упомянул про «друга Владимира».



На встрече Порошенко и Эрдоган улыбались и каждый назвал коллегу другом. Но говорить после этого об очередном «ударе в спину» России вряд ли стоит.



Михаил Погребинский, политолог: «То, что турецкий лидер использует Украину для укрепления своих придворных позиций в отношениях с Москвой, в этом нет сомнения. Он вообще такой игрок, который играет сразу на многих инструментах».



На встрече Эрдоган был сдержан в заявлениях, чего нельзя сказать о Порошенко. Он вместо украино-турецких отношений больше говорил о России и притягивал Турцию в союзники. Пресс-конференция после трехчасовой встречи превратилась в бенефис Порошенко. Он говорил от имени обоих президентов, подчеркивал обеспокоенность Эрдогана судьбой «крымско-татарских братьев». Между тем глава Турции не раз говорил, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией. По новым же и острым вопросам Эрдоган предпочел промолчать.