Сирийские войска вошли в крупнейший город, подконтрольный ИГИЛ

В Минобороны сообщили о вступлении сирийских военных в Меядин — крупнейший город, остающийся под контролем террористов.
Сирийские правительственные войска вошли в Меядин — город, который сейчас считается крупнейшим населенным пунктом, подконтрольным боевикам запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщил в пятницу начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передает ТАСС.
Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ: «За последние 10 дней подразделения генерала Хасана Сухела вошли в
Меядин, являющийся сегодня самым крупным населенным пунктом, который остается под контролем ИГИЛ».
Ранее Минобороны РФ сообщило, что под контролем террористов в настоящее время остается менее 8% территории Сирии.
Рудской также добавил, что с начала октября ВКС России уничтожили в Сирии 31 главаря бандформирований. В частности, ликвидированы полевые командиры террористической организации «Джебхат ан-Нусра», а ее лидер находится в критическом состоянии. Накануне стало известно, что на севере Сирии 65 боевиков сложили оружие и сдались правительственным войскам.
Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ: «За последние 10 дней подразделения генерала Хасана Сухела вошли в
Меядин, являющийся сегодня самым крупным населенным пунктом, который остается под контролем ИГИЛ».
Ранее Минобороны РФ сообщило, что под контролем террористов в настоящее время остается менее 8% территории Сирии.
Рудской также добавил, что с начала октября ВКС России уничтожили в Сирии 31 главаря бандформирований. В частности, ликвидированы полевые командиры террористической организации «Джебхат ан-Нусра», а ее лидер находится в критическом состоянии. Накануне стало известно, что на севере Сирии 65 боевиков сложили оружие и сдались правительственным войскам.
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