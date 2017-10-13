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Улицы разбитых фонарей
15 октября, 18:00
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    Сирийские войска вошли в крупнейший город, подконтрольный ИГИЛ

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    • Фото: РИА Новости, Михаил Алаеддин
    Сирийские войска вошли в крупнейший город, подконтрольный ИГИЛ

    Сирийские войска вошли в крупнейший город, подконтрольный ИГИЛ

    Сирийские войска вошли в крупнейший город, подконтрольный ИГИЛ
  • Фото: РИА Новости, Михаил Алаеддин

    • В Минобороны сообщили о вступлении сирийских военных в Меядин — крупнейший город, остающийся под контролем террористов.

    Сирийские правительственные войска вошли в Меядин — город, который сейчас считается крупнейшим населенным пунктом, подконтрольным боевикам запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщил в пятницу начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передает ТАСС.

    Сергей Рудской, начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ: «За последние 10 дней подразделения генерала Хасана Сухела вошли в 
    Меядин, являющийся сегодня самым крупным населенным пунктом, который остается под контролем ИГИЛ».

    Ранее Минобороны РФ сообщило, что под контролем террористов в настоящее время остается менее 8% территории Сирии.

    смотретьВ Сирии правительственным войскам сдались 65 участников бандформирований
    В Сирии правительственным войскам сдались 65 участников бандформирований
    Рудской также добавил, что с начала октября ВКС России уничтожили в Сирии 31 главаря бандформирований. В частности, ликвидированы полевые командиры террористической организации «Джебхат ан-Нусра», а ее лидер находится в критическом состоянии. Накануне стало известно, что на севере Сирии 65 боевиков сложили оружие и сдались правительственным войскам.

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