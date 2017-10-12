В Сирии правительственным войскам сдались 65 участников бандформирований

На севере Сирии 65 предполагаемых боевиков сложили оружие и сдались правительственным войскам. Их встретили на контрольно-пропускном пункте недалеко от села Тайха в провинции Алеппо.

Переговоры безопасный выход колонны обеспечили российские военные из центра по примирению враждующих сторон. Все участники бандформирований уверяют, что они работали в тылу и не воевали на стороне террористов.



Рамиль Аль-Мохаммед: «Я не держал в руках оружия. Когда террористы захватили нашу деревню, они грабили нас и заставляли работать. Мы делали все, что нам прикажут».



Закария Халаф: «Боевики прострелили мне ногу, за то, что я не смог починить их машину. А как я ее починю без нужных запчастей ? Я потерял ногу, из-за того, что не было лекарств, началась гангрена. Прийти сюда — это единственный шанс выжить».



Предполагаемых боевиков вывезли в Алеппо, где они пройдут процедуру нормализации статуса. По сути, сирийское правительство дает им шанс начать жизнь с чистого листа. Власти также помогут вывезти их жен и детей с территорий, которые контролируют террористы.