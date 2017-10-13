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    Минобороны: 92% территории Сирии освобождено от террористов «Исламского государства»

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    Минобороны: 92% территории Сирии освобождено от террористов «Исламского государства»

    Минобороны: 92% территории Сирии освобождено от террористов «Исламского государства»

    Минобороны: 92% территории Сирии освобождено от террористов «Исламского государства»
  • Фото: Associated Press © 2017

    • Самолеты ВКС России в Сирии за неделю сделали около 517 боевых вылетов.

    Как пишет ТАСС, Минобороны РФ опубликовало информацию о том, что к настоящему времени от террористов запрещенной во многих странах, в том числе и в РФ, организации «Исламское государство» освобождено около 92% территории Сирии.

    Воздушно-космические силы России за неделю сделали 517 боевых вылетов, уничтожив более 1260 объектов международных террористических группировок. А российские беспилотные летательные аппараты сделали за неделю более 139 вылетов, обнаружив 129 объектов боевиков.

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