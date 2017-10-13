Минобороны: 92% территории Сирии освобождено от террористов «Исламского государства»

Самолеты ВКС России в Сирии за неделю сделали около 517 боевых вылетов.
Как пишет ТАСС, Минобороны РФ опубликовало информацию о том, что к настоящему времени от террористов запрещенной во многих странах, в том числе и в РФ, организации «Исламское государство» освобождено около 92% территории Сирии.
Воздушно-космические силы России за неделю сделали 517 боевых вылетов, уничтожив более 1260 объектов международных террористических группировок. А российские беспилотные летательные аппараты сделали за неделю более 139 вылетов, обнаружив 129 объектов боевиков.
А накануне стало известно, что на севере Сирии 65 боевиков сложили оружие и сдались правительственным войскам.
Воздушно-космические силы России за неделю сделали 517 боевых вылетов, уничтожив более 1260 объектов международных террористических группировок. А российские беспилотные летательные аппараты сделали за неделю более 139 вылетов, обнаружив 129 объектов боевиков.
А накануне стало известно, что на севере Сирии 65 боевиков сложили оружие и сдались правительственным войскам.
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