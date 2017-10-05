Главарь «Джебхат ан-Нусры» впал в кому после удара ВКС РФ

В Минобороны РФ сообщили, что главарь «Джебхат
ан-Нусры» Абу Мухаммед аль-Джуляни находится в критическом состоянии.
По словам представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, лидер запрещенной группировки впал в кому. Критическое состояние главаря вызвало замешательство среди боевиков по всей провинции Идлиб.
Напомним, Су-34 и Су-35 нанесли удар по месту проведения совещания руководства «Джебхат ан-Нусры» 3 октября. В результате были уничтожены 12 командиров, а также около 50 боевиков.
Также представитель Минобороны раскрыл детали другой операции ВКС. Российская авиация ликвидировала крупнейший подземный арсенал «Джебхат-ан-Нусры» в районе города Абу-эд-Духур. Как сообщил Конашенков, для атаки был использован специальный авиационный боеприпас большой мощности, предназначенный для поражения заглубленных объектов. Пожар, вызванный детонировавшими боеприпасами, длился несколько часов, передает РИА Новости.
Напомним, Су-34 и Су-35 нанесли удар по месту проведения совещания руководства «Джебхат ан-Нусры» 3 октября. В результате были уничтожены 12 командиров, а также около 50 боевиков.
Также представитель Минобороны раскрыл детали другой операции ВКС. Российская авиация ликвидировала крупнейший подземный арсенал «Джебхат-ан-Нусры» в районе города Абу-эд-Духур. Как сообщил Конашенков, для атаки был использован специальный авиационный боеприпас большой мощности, предназначенный для поражения заглубленных объектов. Пожар, вызванный детонировавшими боеприпасами, длился несколько часов, передает РИА Новости.
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