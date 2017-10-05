В Сирии ВКС РФ ликвидировали командиров «Джабхат ан-Нусры» и десятки боевиков

Минобороны РФ отчиталось о результатах операции по ликвидации участников запрещенной в России экстремистской группировки «Джебхат
ан-Нусра». Удалось уничтожить командование террористической ячейки.
Почти 50 боевиков «Джабхат-ан-Нусры», в том числе 7 командиров ликвидированы в в провинции Идлиб благодаря удару российского бомбардировщика.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «В результате точного удара бомбардировщика Су-34 уничтожены 49 боевиков, в том числе 7 лидеров формирования боевиков восточного сектора „Джебхат ан-Нусры“».
По словам генерал-майора Конашенкова, среди уничтоженных террористов оказались Абу Тураб ад-Дагестани, Абдурахман аль-Мухаджир, Мусаб аль-Хусейн, Абу Ахмад аль-Джазрави и другие. Удар авиация нанесла после того, как российская военная разведка получила информацию о планирующемся в провинции Идлиб экстренном собрании полевых командиров восточного сектора «Джабхат-ан-Нусры». Сообщается, что боевики хотели определиться с планом действий после того, как лидер запрещенной в РФ экстремистской организации в результате удара российских ВКС оказался тяжело ранен, а руководство террористов было уничтожено.
Игорь Конашенков: «В течение прошедших суток Министерством обороны продолжались специальные мероприятия по ликвидации террористов „Джебхат ан-Нусры“, атаковавших 18 сентября наблюдательный пост российской военной полиции на границе зоны деэскалации Идлиб. Уничтожение ВКС России командования „Джебхат ан-Нусры“ и впадение, по полученной информации, в кому лидера Абу Мухаммеда аль-Джуляни вызвало замешательство среди террористов по всей провинции Идлиб».
Накануне сообщалось, что в результате удара российской авиации аль-Джуляни получил множественные осколочные ранения, остался без руки и впал в кому. Также Конашенков рассказал об уничтожении ближайшего помощника главаря «Джебхат ан-Нусры» Ахмада аль-Гизаи, который был начальником службы безопасности экстремистской группировки.
Ранее поступила информация об уничтоженном российскими ВКС крупнейшем подземном арсенале «Джебхат ан-Нусры», где хранились более тысячи тонн боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии, передает ТАСС.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «В результате точного удара бомбардировщика Су-34 уничтожены 49 боевиков, в том числе 7 лидеров формирования боевиков восточного сектора „Джебхат ан-Нусры“».
По словам генерал-майора Конашенкова, среди уничтоженных террористов оказались Абу Тураб ад-Дагестани, Абдурахман аль-Мухаджир, Мусаб аль-Хусейн, Абу Ахмад аль-Джазрави и другие. Удар авиация нанесла после того, как российская военная разведка получила информацию о планирующемся в провинции Идлиб экстренном собрании полевых командиров восточного сектора «Джабхат-ан-Нусры». Сообщается, что боевики хотели определиться с планом действий после того, как лидер запрещенной в РФ экстремистской организации в результате удара российских ВКС оказался тяжело ранен, а руководство террористов было уничтожено.
Игорь Конашенков: «В течение прошедших суток Министерством обороны продолжались специальные мероприятия по ликвидации террористов „Джебхат ан-Нусры“, атаковавших 18 сентября наблюдательный пост российской военной полиции на границе зоны деэскалации Идлиб. Уничтожение ВКС России командования „Джебхат ан-Нусры“ и впадение, по полученной информации, в кому лидера Абу Мухаммеда аль-Джуляни вызвало замешательство среди террористов по всей провинции Идлиб».
Накануне сообщалось, что в результате удара российской авиации аль-Джуляни получил множественные осколочные ранения, остался без руки и впал в кому. Также Конашенков рассказал об уничтожении ближайшего помощника главаря «Джебхат ан-Нусры» Ахмада аль-Гизаи, который был начальником службы безопасности экстремистской группировки.
Ранее поступила информация об уничтоженном российскими ВКС крупнейшем подземном арсенале «Джебхат ан-Нусры», где хранились более тысячи тонн боеприпасов для ствольной и реактивной артиллерии, передает ТАСС.
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