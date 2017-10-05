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    Российские ВКС в Сирии уничтожили крупный подземный арсенал боевиков

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    Российские ВКС в Сирии уничтожили крупный подземный арсенал боевиков

    Российские ВКС в Сирии уничтожили крупный подземный арсенал боевиков

    Запрещенная в РФ экстремистская группировка «Джебхат ан-Нусра», действующая на территории Сирии, лишилась крупного подземного хранилища снарядов.

    ВКС РФ в провинции Идлиб нанесли удар по району, который являлся местом сбора полевых командиров «Восточного сектора» террористической организации. В результате Лидер «Джебхат ан-Нусры» пострадал и впал в кому.

    Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: «Уничтожение ВКС России командования „Джебхат ан-Нусры“ и, по полученной информации, состояние комы лидера Абу Мухаммеда аль-Джуляни вызвало замешательство среди террористов по всей провинции Идлиб».

    смотреть«Джебхат-ан-Нусру» в Сирии обезглавили по наводке разведки
    «Джебхат-ан-Нусру» в Сирии обезглавили по наводке разведки
    Ранее сообщалось, что при ударе ВКС РФ главарь аль-Джуляни получил тяжелые осколочные ранения. Поступала информация, что он лишился руки и находится в критическом состоянии.

    В провинции Идлиб ВКС РФ уничтожили крупнейший подземный арсенал экстремистской группировки, где хранились более тысячи тонн боеприпасов.

    Игорь Конашенков: «Авиацией ВКС России уничтожен крупнейший заглубленный арсенал „Джебхат-ан- Нусры“ в районе населенного пункта Абу-эд-Духур, где террористы хранили более тысячи тонн боеприпасов для ствольной, а также реактивной артиллерии».

    По словам генерал-майора Конашенкова, российская военная разведка долго изучала систему логистики и доставки боеприпасов к опорным пунктам, а также позиционные районы боевиков. Благодаря информации, полученной по различным каналам, удалось определить район наиболее вероятного местонахождения арсенала, а позже и точные его координаты.

    Генерал-майор уточнил, что склад снарядов был уничтожен специальным авиационным боеприпасом большой мощности, предназначенным для поражения подземных объектов. Возникший из-за детонации снарядов пожар продолжался несколько часов, передает РИА Новости.

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