Российские ВКС в Сирии уничтожили крупный подземный арсенал боевиков

Запрещенная в РФ экстремистская группировка «Джебхат
ан-Нусра», действующая на территории Сирии, лишилась крупного подземного хранилища снарядов.
ВКС РФ в провинции Идлиб нанесли удар по району, который являлся местом сбора полевых командиров «Восточного сектора» террористической организации. В результате Лидер «Джебхат ан-Нусры» пострадал и впал в кому.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: «Уничтожение ВКС России командования „Джебхат ан-Нусры“ и, по полученной информации, состояние комы лидера Абу Мухаммеда аль-Джуляни вызвало замешательство среди террористов по всей провинции Идлиб».
Ранее сообщалось, что при ударе ВКС РФ главарь аль-Джуляни получил тяжелые осколочные ранения. Поступала информация, что он лишился руки и находится в критическом состоянии.
В провинции Идлиб ВКС РФ уничтожили крупнейший подземный арсенал экстремистской группировки, где хранились более тысячи тонн боеприпасов.
Игорь Конашенков: «Авиацией ВКС России уничтожен крупнейший заглубленный арсенал „Джебхат-ан- Нусры“ в районе населенного пункта Абу-эд-Духур, где террористы хранили более тысячи тонн боеприпасов для ствольной, а также реактивной артиллерии».
По словам генерал-майора Конашенкова, российская военная разведка долго изучала систему логистики и доставки боеприпасов к опорным пунктам, а также позиционные районы боевиков. Благодаря информации, полученной по различным каналам, удалось определить район наиболее вероятного местонахождения арсенала, а позже и точные его координаты.
Генерал-майор уточнил, что склад снарядов был уничтожен специальным авиационным боеприпасом большой мощности, предназначенным для поражения подземных объектов. Возникший из-за детонации снарядов пожар продолжался несколько часов, передает РИА Новости.
Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: «Уничтожение ВКС России командования „Джебхат ан-Нусры“ и, по полученной информации, состояние комы лидера Абу Мухаммеда аль-Джуляни вызвало замешательство среди террористов по всей провинции Идлиб».
Ранее сообщалось, что при ударе ВКС РФ главарь аль-Джуляни получил тяжелые осколочные ранения. Поступала информация, что он лишился руки и находится в критическом состоянии.
В провинции Идлиб ВКС РФ уничтожили крупнейший подземный арсенал экстремистской группировки, где хранились более тысячи тонн боеприпасов.
Игорь Конашенков: «Авиацией ВКС России уничтожен крупнейший заглубленный арсенал „Джебхат-ан- Нусры“ в районе населенного пункта Абу-эд-Духур, где террористы хранили более тысячи тонн боеприпасов для ствольной, а также реактивной артиллерии».
По словам генерал-майора Конашенкова, российская военная разведка долго изучала систему логистики и доставки боеприпасов к опорным пунктам, а также позиционные районы боевиков. Благодаря информации, полученной по различным каналам, удалось определить район наиболее вероятного местонахождения арсенала, а позже и точные его координаты.
Генерал-майор уточнил, что склад снарядов был уничтожен специальным авиационным боеприпасом большой мощности, предназначенным для поражения подземных объектов. Возникший из-за детонации снарядов пожар продолжался несколько часов, передает РИА Новости.
Комментарии