«Джебхат-ан-Нусру» в Сирии обезглавили по наводке разведки

Командование
«Джебхат-ан-Нусры» ликвидировано в результате проведенной в Сирии спецоперации российского Минобороны.
Решение о нанесении воздушного удара было принято после подтверждения по нескольким каналам прибытия террористов «Джебхат-ан-Нусры» и начала совещания главарей. После этого в небо были подняты два дежурных штурмовика Су-34 и Су-35.
Результат воздушного удара — главарь «Джебхат-ан-Нусры» Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и, лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии.
Военные не скрывают, что массированные удары российских ВКС в последние дни в провинции Идлиб — это ответ на недавнюю атаку нашего командного пункта у Дэйр-эз-Зора и гибель генерала Валерия Асапова.
Эксперты по Ближнему Востоку считают, что после сегодняшнего удара одна из самых мощных террористических группировок в Сирии будет дезориентирована.
Елена Супонина, советник директора Российского института стратегических исследований: «Как и многие террористические организации на Ближнем Востоке, „Джебхат-ан-Нусра“ была сконцентрирована на своем лидере. И, конечно же, серьезное ранение лидера серьезно ослабит возможности этой организации. Кроме того, по поступающим данным, там серьезно пострадали сподвижники Джуляни. Именно те люди, которые занимались финансированием, а также те, которые обеспечивали безопасность».
Результат воздушного удара — главарь «Джебхат-ан-Нусры» Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и, лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии.
Военные не скрывают, что массированные удары российских ВКС в последние дни в провинции Идлиб — это ответ на недавнюю атаку нашего командного пункта у Дэйр-эз-Зора и гибель генерала Валерия Асапова.
Эксперты по Ближнему Востоку считают, что после сегодняшнего удара одна из самых мощных террористических группировок в Сирии будет дезориентирована.
Елена Супонина, советник директора Российского института стратегических исследований: «Как и многие террористические организации на Ближнем Востоке, „Джебхат-ан-Нусра“ была сконцентрирована на своем лидере. И, конечно же, серьезное ранение лидера серьезно ослабит возможности этой организации. Кроме того, по поступающим данным, там серьезно пострадали сподвижники Джуляни. Именно те люди, которые занимались финансированием, а также те, которые обеспечивали безопасность».
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