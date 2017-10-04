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    Руководство «Джебхат ан-Нусры» ликвидировано в результате удара ВКС РФ

    18 комментариев
    • Фото: Reuters © 2017, Erik De Castro
    Руководство «Джебхат <nobr>ан-Нусры»</nobr> ликвидировано в результате удара ВКС РФ

    Руководство «Джебхат ан-Нусры» ликвидировано в результате удара ВКС РФ

    Руководство «Джебхат <nobr>ан-Нусры»</nobr> ликвидировано в результате удара ВКС РФ
  • Фото: Reuters © 2017, Erik De Castro

    • В Минобороны объявили о ликвидации руководства террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) в Сирии.

    В результате российского авиаудара уничтожены 12 полевых командиров. Главарь «Джебхат ан-Нусры» получил тяжелое ранение, его состояние оценивается как критическое, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны РФ.

    Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: «3 октября российской военной разведкой было вскрыто время и место проведения совещания руководства „Джебхат ан-Нусры“ во главе с лидером группировки Абу Мухаммедом аль-Джуляни. Для поражения данной цели из состава дежурных сил российской авиации в Сирии были назначены самолеты Су-34 и Су-35».

    Также были убиты более 60 боевиков.

    Ранее российские ВКС уничтожили в Сирии центр сбора и подготовки иностранных наемников и ряд других объектов террористов. На восточном берегу Евфрата удалось ликвидировать более 300 боевиков, включая семерых полевых командиров.

    смотретьМинобороны: в Сирии за двое суток убиты 300 боевиков ИГ
    Минобороны: в Сирии за двое суток убиты 300 боевиков ИГ
    Также уничтожены несколько командных пунктов, складов боеприпасов и техника террористов. Сирийские войска при помощи ВКС РФ продолжают освобождать от боевиков ИГ (запрещена в РФ) территории вдоль Евфрата.

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